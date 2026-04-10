La hormiga asiática de aguijón: El insecto invasor y venenoso que se expande por Estados Unidos

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, la propagación de la hormiga asiática de aguijón ha activado alertas en varias agencias medioambientales y sanitarias de todo el territorio de Estados Unidos, debido a su rápida expansión en más de 20 estados y su efecto en la biodiversidad y la salud pública.

De acuerdo con el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USFS, por sus siglas en inglés), el avance de la hormiga asiática de aguijón compromete tanto áreas urbanas como rurales, por lo que esta situación dificulta su detección y control, ya que es capaz de establecer colonias sin levantar montículos.

Asimismo, de conformidad con la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NC State), esta especie es originaria de Asia Oriental y representa un reto para la gestión de ecosistemas y la prevención de incidentes de salud vinculados a su picadura, que puede llegar a desencadenar varias reacciones alérgicas graves en personas susceptibles.

Sin embargo, aunque la llegada de la especie a los Estados Unidos fue registrada por primera vez en mayo de 1936, hace 90 años, su impacto ecológico y sanitario comenzó a notarse en junio del 2006, hace dos décadas, principalmente porque reduce la cantidad de hormigas nativas y desplaza especies clave para la dispersión de las semillas.

El insecto que modifica procesos ecológicos

Según el Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, la hormiga asiática de aguijón es una especie invasora que se caracteriza por su tamaño reducido, ya que alcanza hasta los 5 milímetros y presenta una coloración con tonos naranjas y negros, por lo que su identificación puede ser compleja al compartir rasgos con otras hormigas.

Debido a que las colonias de esta especie suelen instalarse en madera en descomposición, macetas y suelo de jardinería, su capacidad de adaptación les permite expandirse en ambientes muy variados, lo que dificulta su detección y control, y amenaza a los polinizadores, además de agravar las presiones ambientales existentes sobre EE. UU.

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El mapa interactivo en línea que visualiza la distribución geográfica de casi 15 mil especies de hormigas en todo el mundo, AntMaps, destaca la presencia de la hormiga asiática de aguijón en al menos 20 estados de la nación norteamericana. A pesar de ello, las autoridades de EE. UU. creen que esta expansión podría ser mucho más grave.

Hasta el momento, los veinte estados con presencia confirmada de la hormiga asiática de aguijón son: Arkansas, Alabama, Connecticut, Florida, Kentucky, Georgia, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Misuri, Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia, Washington y Wisconsin.

Dispersión silenciosa

En consecuencia a lo informado por la entomóloga Emilee Poole durante una entrevista con el periódico estadounidense USA Today, la adaptación de la hormiga asiática de aguijón a los entornos urbanos y suburbanos facilita una dispersión silenciosa, con riesgo de traslado a nuevos territorios a través de varios materiales de jardinería y leña.

Por otro lado, el veneno de la hormiga asiática de aguijón puede provocar reacciones dolorosas y, en personas muy sensibles, cuadros de alergia extremadamente grave, como la anafilaxia, una reacción alérgica generalizada y de rápida instauración que puede llegar a ser mortal, por lo que se recomienda evitar las zonas con mayor presencia.