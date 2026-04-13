Trump se presenta como Jesús: La imagen que publicó en redes luego de criticar al papa León XIV

Desde comienzos de abril, el papa León XIV y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantienen una fuerte confrontación pública debido a sus posturas opuestas sobre la guerra en Irán y otros temas de política exterior, tomando en cuenta que el sumo pontífice es estadounidense y nació en la ciudad de Chicago, Illinois.

Según la cadena de televisión británica BBC, todo comenzó con los ataques de Trump, debido a que el presidente calificó al sumo pontífice de "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior". Además, el mandatario sugirió que León XIV fue elegido papa solo por ser estadounidense para "lidiar" con su administración republicana.

"Si yo no estuviera en la Casa Blanca, él no estaría en el Vaticano", afirmó el mandatario estadounidense, luego de que el papa León XIV asegurara públicamente que "no le tiene miedo a la administración del presidente Trump" y que seguirá alzando la voz por la paz, basándose en el Evangelio, el mensaje central de salvación del cristianismo.

Ante esta situación, el sumo pontífice subrayó que la Iglesia tiene una "obligación moral" de oponerse a la guerra y calificó las amenazas militares contra civilizaciones enteras como "verdaderamente inaceptables", por lo que Trump generó controversia al publicar una imagen creada con inteligencia artificial en la que se le ve como Jesús.

Trump se presenta como Jesucristo

Mediante una publicación en la plataforma de Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump se presentó el pasado domingo 12 de abril como una figura mesiánica similar a Jesucristo, sanando enfermos y rodeado de símbolos militares. Sin embargo, menos de 24 horas después, eliminó la imagen de todas sus redes sociales.

Se rumora que Trump eliminó la publicación tras una oleada de críticas de asociaciones y representantes católicos habitualmente afines al mandatario, como Isabel Brown, influyente figura conservadora, quien lamentó que "esta imagen es una interpretación errónea de los Estados Unidos, que está experimentando un renacimiento de la fe".

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A su vez, Michael Knowles, creador de contenido católico conservador alineado con el magnate neoyorquino Donald Trump, se mostró contundente al asegurar que "al presidente de los Estados Unidos le convenía, tanto espiritual como políticamente, borrar esa fotografía de todas las plataformas digitales, sin importar cuál era la intención".

Sin embargo, poco antes de eliminar la imagen en las redes sociales, el presidente escribió un mensaje en el que cargaba contra el papa León XIV, a quien calificó de “débil” y “terrible”, debido a que el sumo pontífice está enfocado en la justicia social, los inmigrantes y la paz mundial, en línea con la orientación humanitaria del papa Francisco.

No visitará EE. UU.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, las tensiones han llegado a tal punto que los informes sugieren que el papa León XIV no planea visitar Estados Unidos mientras el presidente Donald Trump siga en el cargo, por lo que esto ocurriría hasta el 20 de enero del 2029, dentro de más de dos años.

Frente a este escenario, la sede central de la Iglesia católica romana, el Vaticano, ha expresado preocupación por la "idolatría de uno mismo" y el uso de retórica religiosa para justificar bombardeos por parte de Estados Unidos, tal como lo hizo al encarnar la figura de Jesucristo y, aparentemente, sanar a un enfermo postrado en una cama.

No obstante, tras las críticas del pontífice a la guerra en Medio Oriente, el mandatario estadounidense afirmó que “no quiere un papa que critique al presidente de Estados Unidos” cuando él está “haciendo exactamente aquello para lo que fue elegido, por una aplastante victoria ante la mayoría de la población” en la nación norteamericana.