Bloqueo de Trump a Irán en el estrecho de Ormuz: Así es como EE. UU. bloqueará los puertos iraníes

Desde la madrugada de este lunes 13 de abril, el ejército estadounidense comenzó a aplicar un bloqueo al tráfico marítimo que entra o sale de los puertos iraníes, debido a que esta medida se produce después de que los negociadores de Washington y Teherán no lograran alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, iniciada en febrero.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión británica BBC, el Gobierno de los Estados Unidos permitirá el paso por el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial que proporciona el único acceso desde el golfo Pérsico hasta el océano abierto, a todos los buques que lleguen o partan de otros lugares distintos del territorio iraní.

Ante esta situación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones directas con Irán en Pakistán fracasaron porque las autoridades de Teherán "no estaban dispuestas a renunciar al enriquecimiento de uranio o a sus ambiciones nucleares", que siguen siendo un punto crítico de tensión a nivel internacional.

Por otra parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán culpó a las "exigencias excesivas y solicitudes ilegales" del mandatario estadounidense, quien acusó públicamente a la República Islámica de inflexibilidad y de buscar más armas nucleares, a pesar de que las autoridades iraníes sostienen que todos sus fines son pacíficos.

Así es como EE. UU. podrá bloquear los puertos de Irán

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense CNN, la Marina de Guerra de los Estados Unidos tiene las tareas más difíciles del conflicto en Medio Oriente: bloquear los puertos de Irán y despejar el estratégico estrecho de Ormuz de minas iraníes, por lo que este bloqueo podría llegar a abarcar "la totalidad de la costa iraní".

“He dado instrucciones a nuestra Marina para que localice e intercepte todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”, agregó Trump, en referencia a la medida de Irán que implicaba cobrar a los barcos a cambio de garantizarles el paso seguro.

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Por lo tanto, el objetivo de la misión es maximizar la presión sobre Irán al estrangular su flujo de efectivo proveniente del comercio energético. Sin embargo, antes de que se resuelva la crisis energética mundial causada por la guerra, esta decisión de Donald Trump afectará a buques de cualquier bandera en el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Dadas las circunstancias, la rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos responsable de llevar a cabo operaciones navales advirtió que todos los buques que "entren o salgan de la zona bloqueada sin autorización estarán sujetos a interceptación, desvío y captura". Adicionalmente, podrían ser "sancionados severamente" por EE. UU.

El bloqueo de Trump a Irán

"Estados Unidos bloqueará todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz. ¡Cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a buques pacíficos será volado al infierno!", añadió Trump, quien comentó que en algún momento se alcanzará un acuerdo sobre el paso, pero Irán no ha permitido que eso suceda.

"Si alguno de estos buques se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado por el mismo sistema que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar", concluyó el magnate, tras asegurar que EE. UU. no bloqueará el acceso a puertos neutrales, por lo que Ormuz está abierto al transporte marítimo internacional no relacionado con Irán.