Último día para declarar impuestos: Consejos para evitar sanciones del IRS a partir de este 15 de abril

Durante la noche de este miércoles 15 de abril se cierra el período para presentar la declaración de impuestos del 2026, por lo que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ha dispuesto centros de asistencia gratuitos para ayudar a los contribuyentes en la fecha tope y aclarar dudas sobre cualquier aspecto relacionado.

Sin embargo, existen diversas opciones para los contribuyentes que aún no están listos para declarar sus impuestos o que le deben dinero al Servicio de Impuestos Internos, por lo que solicitar una extensión es lo recomendable en estos casos. A pesar de eso, hay detalles que pueden ayudar a evitar sanciones del IRS o multas costosas.

Conforme a lo expuesto por el portavoz del IRS, Octavio Saenz, hay dos multas principales. No obstante, el vocero del Servicio de Impuestos Internos explicó que los contribuyentes que aún no pueden declarar sus impuestos o deben dinero no necesariamente tienen que enfrentar ambas sanciones, por lo que es mejor conocer el caso.

“La primera multa es por no presentar declaración a tiempo; es del 5% del impuesto adeudado por cada mes, hasta un máximo del 25%”, agregó Saenz. Por lo tanto, para una persona que no puede pagar la totalidad de su deuda, enviar la declaración a tiempo le permite enfocarse en la sanción por falta de pago, que es de 0.5% por cada mes.

15 de abril: Último día para declarar impuestos en EE. UU.

Aunque este miércoles 15 de abril es el último día para declarar impuestos en el territorio de los Estados Unidos, las personas a las que les preocupa que no terminarán a tiempo pueden solicitar una prórroga con el IRS, que les dará hasta el próximo jueves 15 de octubre para presentar la declaración, no para abonar los impuestos adeudados.

De acuerdo con el IRS, las personas que presentan sus impuestos necesitan su número de Seguro Social, sus registros de ahorros e inversiones y uno de los siguientes tres formularios, según cada situación: el formulario W-2 para los empleados, el formulario 1099-G para los desempleados y el formulario 1099 para los emprendedores.

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A pesar de ello, para quienes se les acaba el tiempo para presentar la declaración de impuestos, se puede solicitar una prórroga para disponer de más tiempo a través del correo postal, el servicio tradicional de envío físico de documentos y paquetes. Además, las fuerzas armadas reciben una extensión automática de dos meses, hasta junio.

Ante esta situación, hay aspectos que se deben tomar en cuenta: anexar todos los documentos o formularios para la declaración, declarar los ingresos que sean tributables, mantener una declaración y corroborar datos personales y cuentas bancarias, así como firmar o anexar la fecha exacta, lo cual es necesario para que el proceso sea válido.

¿Cómo evitar errores al presentar los impuestos?