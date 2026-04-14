Bloqueo naval de Trump en el estrecho de Ormuz: La jugada más arriesgada de los Estados Unidos

Luego de que los negociadores de EE. UU. e Irán no lograran alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, el Ejército estadounidense comenzó a aplicar un bloqueo al tráfico marítimo que entra o sale de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, vía marítima que proporciona el único paso desde el golfo Pérsico hasta el océano abierto.

Sin embargo, aunque se sabe que el Ejército de los Estados Unidos tiene la capacidad de imponer un bloqueo a los buques que entran y salen del golfo Pérsico, aún no ha quedado definido el principal objetivo de esta estrategia impulsada por el presidente Donald Trump, quien presuntamente quiere presionar a las autoridades de Teherán.

"Irán no está dispuesta a renunciar al enriquecimiento de uranio o a sus ambiciones con las armas nucleares", agregó el mandatario republicano en respuesta a las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, que culpó abiertamente a las "exigencias altamente excesivas y solicitudes ilegales" del magnate neoyorquino.

Por lo tanto, según medios estadounidenses, la Marina de Guerra de Estados Unidos tiene la tarea más arriesgada de este conflicto, con el presunto objetivo de maximizar la presión sobre Irán al estrangular su flujo de efectivo proveniente del comercio energético, debido a que el estrecho es uno de los puntos de congestión más importantes.

La jugada más arriesgada de Trump

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión británica BBC, este bloqueo en el estrecho de Ormuz permite a los buques de guerra estadounidenses patrullar con mayor seguridad, lejos de la costa de Irán, en las aguas del golfo de Omán, donde pueden rastrear a los buques que salen de los puertos iraníes e interceptarlos en alta mar.

No obstante, diversos medios estadounidenses consideran que las fuerzas implicadas en esta estrategia se exponen a ataques con misiles, drones y lanchas rápidas iraníes. Además, la posible presencia de minas en el agua habría añadido otro nivel de riesgo, por lo que esta jugada de Donald Trump podría resultar "muy peligrosa y costosa".

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A pesar de eso, de acuerdo con el contralmirante estadounidense Mark Montgomery, la Armada de los Estados Unidos cuenta con todos los recursos necesarios para una operación de este tipo, dado que tiene fuerzas especiales, helicópteros y sus propias lanchas rápidas a su disposición. "Creo que es factible", declaró el militar a la BBC.

De conformidad con Montgomery, los recientes bloqueos en Venezuela y Cuba han demostrado la capacidad de la Armada estadounidense, así como la incautación de petroleros rusos en el océano Atlántico Norte, donde la Marina de Guerra demostró que este tipo de operaciones pueden llevarse a cabo prácticamente en cualquier lugar.

¿Funcionará la estrategia de EE. UU?

En concordancia con lo mencionado por David Satterfield, enviado especial de Estados Unidos para asuntos humanitarios en Medio Oriente, Irán cree que puede superar este bloqueo, por lo que EE. UU. "sufrirá todas las consecuencias de los precios del petróleo y los Estados del Golfo presionarán a Trump para que vuelva a abrir el estrecho".

"Los iraníes creen que pueden soportar más dolor durante más tiempo que sus oponentes", concluyó Satterfield, quien considera que las autoridades estadounidenses no han tenido en cuenta la determinación de Irán, por lo que puede que pase algún tiempo antes de que veamos a EE. UU. interceptando buques cerca de los puertos iraníes.