Bloqueo de Trump a Irán: ¿Por qué algunos buques sí atraviesan el estrecho de Ormuz?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes se implementó por completo a partir de la madrugada de este miércoles 15 de abril, por lo que esta decisión del presidente Donald Trump ha logrado paralizar la mayor parte de la actividad económica de Teherán.

“Se estima que casi el 90% de la economía de Irán se basa en el comercio marítimo internacional y desde que se implementó este bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio que entra o sale de Irán por la vía marítima”, afirmó el jefe del Comando Central de los Estados Unidos, el almirante Brad Cooper.

Ante esta situación, Cooper declaró que ningún buque ha violado el bloqueo desde su implementación, a pesar de que se reporta tráfico comercial en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos de congestión de mayor importancia estratégica del mundo, que proporciona el único paso marítimo desde el golfo Pérsico hasta el océano abierto.

Adicionalmente, el estrecho de Ormuz es un punto estratégico de paso para Irán, por donde transita el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y el 80% de los envíos de crudo iraníes, por lo que ha surgido la duda de si ese presunto tráfico comercial podría llegar a invalidar la afirmación de Brad Cooper sobre el nuevo bloqueo.

Tráfico comercial en el estrecho de Ormuz

De acuerdo con el Comando Central de los Estados Unidos, el bloqueo impulsado por el presidente Donald Trump abarca todos los puertos iraníes, tanto dentro como fuera del estrecho de Ormuz, pero no el estrecho en sí, por lo que el tráfico no relacionado con Irán puede cruzarlo, dado que bloquear una vía marítima internacional es ilegal.

Sin embargo, al hacer cumplir el bloqueo, las fuerzas estadounidenses pueden interceptar buques que transportan carga vinculada a Irán a decenas de miles de kilómetros de distancia. Según la cadena de televisión CNN, un barco mercante puede ser objeto de ataques en aguas internacionales mucho después de haber abandonado el golfo.

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“Estados Unidos no tiene por qué desplegar barcos en el golfo Pérsico para bloquear a Irán”, declaró Carl Schuster, capitán de la Armada estadounidense, quien mencionó que la tecnología moderna permite hacer cumplir los bloqueos a grandes distancias, por lo que la mayoría de los buques de EE. UU. están fuera del estrecho de Ormuz.

Asimismo, más de doce buques estadounidenses pueden transportar sofisticados equipos de seguimiento y reconocimiento conectados a sistemas aéreos y espaciales, por lo que la Armada de Estados Unidos tiene el alcance necesario para perseguir durante semanas, en cualquier parte del mundo, a los barcos que salen del golfo Pérsico.

Bloqueo sin límite geográfico

De conformidad con el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de pensamiento estadounidense, el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes no tiene un límite geográfico definido, debido a que Estados Unidos puede interceptar buques prácticamente en cualquier lugar de aguas internacionales hasta que lleguen a su puerto final.

Dadas las circunstancias, el Comando Central de EE. UU. afirmó que la composición de la fuerza estadounidense deja a las autoridades de Teherán con opciones limitadas para responder, considerando que las lanchas de ataque del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica no están diseñadas para poder navegar en aguas del mar Arábigo.