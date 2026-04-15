Cadena perpetua para los menores de edad: La nueva medida de Nayib Bukele en El Salvador

Conforme a lo expuesto por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, a partir del próximo domingo 26 de abril, el Gobierno de El Salvador podrá imponer la cadena perpetua a los menores de edad, de 12 a 17 años, que sean condenados por algunos delitos graves, como homicidio, feminicidio, violación o pertenencia a pandillas.

Ante esta situación, este cambio supone la ruptura definitiva con el modelo de justicia juvenil tradicional de El Salvador, por lo que la reforma constitucional, ya ratificada, busca frenar la criminalidad organizada mediante la obligatoriedad de esta condena perpetua para los menores de edad, hasta ahora reservada únicamente a los adultos.

De acuerdo con el Diario Oficial de El Salvador, el periódico oficial del Estado, la nueva reforma introduce la revisión obligatoria de la cadena perpetua para menores de edad una vez el individuo haya cumplido los 25 años de encarcelamiento. Por lo tanto, este es un punto que diferencia la medida de la condena que se aplica a los adultos.

Dadas las circunstancias, este nuevo plazo de un cuarto de siglo fija la primera oportunidad para evaluar la posible liberación de los condenados. Sin embargo, el régimen de libertad controlada seguirá restringido y únicamente se permitirá a quienes hayan cumplido el mínimo de años establecidos, junto con otras condiciones adicionales.

La ONU pide revisar la cadena perpetua

Durante la mañana de este miércoles 15 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) le pidió al Gobierno de El Salvador revisar la cadena perpetua aprobada para menores de edad que cometan asesinatos, violaciones o participen en actos que Nayib Bukele califica como terroristas.

"Instamos a las autoridades de El Salvador a revisar con prontitud los preocupantes cambios constitucionales y legales que prevén la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años, en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos", dijo la OACNUDH al considerar que la norma vulnera los derechos de la niñez.

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A su vez, la portavoz de la OACNUDH, Marta Hurado, recordó que los cambios, que forman parte de un endurecimiento de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele en el territorio de El Salvador, "contravienen la Convención sobre los Derechos del Niño", que exige priorizar "su rehabilitación y reintegración" en menos de 25 años.

Frente a este escenario, el mandatario salvadoreño decidió responder a la OACNUDH a través de una publicación en redes sociales, donde Nayib Bukele le recordó a la oficina que el 27 de abril de 1994, hace más de tres décadas, El Salvador salió de una sangrienta guerra civil que dejó más de 85 mil muertos en manos de menores de edad.

La respuesta de Bukele

"El Salvador daba impunidad para cometer delitos a los menores de 18 años, quienes incluso llegaban a matar y violar a otros jóvenes que solo habían cometido delitos menores y que sí hubieran podido ser reformados. Así que no, muchas gracias. Nosotros no vamos a volver al pasado", agregó el mandatario salvadoreño de 44 años.

"Llévense sus experimentos sociales a otros países que no hayan sufrido lo que nosotros hemos sufrido; tal vez ellos les crean. Ojalá que no. Las pandillas se convirtieron en los grupos criminales más sangrientos del mundo, mantuvieron prisionero al 80% de nuestro país y dejaron un cuarto de millón de muertos y desaparecidos", concluyó.