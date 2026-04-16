Arrestado y agredido por ICE: Así fue la “violenta” detención del beneficiario de DACA con autismo

Durante la tarde del pasado sábado 11 de abril, un joven latinoamericano con autismo fue agredido por varios agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), quienes lo increparon al cuestionar su estatus migratorio, pese a que contaba con documentación vigente.

El mexicano Gilberto García, de 26 años, es beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), una política migratoria de EE. UU. creada para proteger de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños, ya que llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas dos años.

Sin embargo, su familia denunció que los agentes migratorios del ICE ingresaron a su propiedad sin una orden de arresto y aseguraron que la detención de Gilberto García fue violenta, por lo que decidieron publicar en las redes sociales la grabación del momento en que un hombre con la cara cubierta detiene al joven mexicano con autismo.

En el video que se viralizó en las plataformas digitales se observa a la madre del detenido, quien corre a ayudarlo: "Hijo, quédate tranquilo", le dice a Gilberto, luego de recriminar a los agentes que estaban lastimando a García. "Sí, lo sé", le responde el agente, a quien aparentemente no le importó que el joven fuera beneficiario de DACA.

Joven con autismo y beneficiario de DACA detenido por ICE

"¿Por qué se lo van a llevar? No lo pueden meter al vehículo si no me dan una explicación", grita la madre de Gilberto en el video, luego de informar a los agentes encapuchados del ICE que su hijo era beneficiario de DACA y que lo había renovado recientemente, ya que este ofrece permiso de trabajo y protección temporal renovable.

No obstante, dado que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia no otorga estatus legal permanente, los agentes dijeron que tenían la obligación de llevarse a Gilberto, por lo que, tras explicar la situación, apuntaron a la madre del detenido con un arma de electrochoque diseñada para incapacitar mediante descargas eléctricas.

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"Dios está contigo", le dijo su madre a Gilberto antes de que los agentes lo arrestaran en el condado de Hendry, en Florida, donde los familiares de García fueron incapaces de evitar la detención. Afortunadamente, dos días después, el pasado martes 14 de abril, el joven fue liberado de custodia, luego de haber sido detenido frente a su vivienda.

Ante esta situación, la madre de Gilberto García, quien prefirió no dar su nombre, fue entrevistada por la cadena de televisión estadounidense Univisión, donde relató que agentes del ICE golpearon a su hijo y le quedaron marcas en los brazos: "Lo tiraron al piso muy fuerte. ¿Qué podía hacer yo? Me sentía muy angustiada", agregó la mexicana.

Gilberto García en libertad

"Me dio mucho miedo, pues creí que ya no iba a poder ver a mi madre. Fue muy doloroso para mí", aseguró Gilberto García, quien también fue entrevistado por Univisión, luego de ser liberado y de sobrellevar una de las experiencias más traumáticas que un joven con autismo puede vivir, conforme a lo expuesto por los familiares cercanos.

"Todas las noches pensaba en él. ¿Cómo la estaba pasando ahí? ¿Cómo pude estar yo acostada en una cama mientras él pasaba las noches en un lugar que no lo merecía?", concluyó la madre del joven mexicano, quien habló sobre el temor que sintió y cómo seguirá pidiendo explicaciones por estas acciones del ICE en el condado de Hendry.