Meghan Markle y el príncipe Harry en Australia: La gira humanitaria más criticada del Reino Unido

Desde el pasado martes 14 de abril, los duques de Sussex están en Australia con una intensa agenda centrada en la salud mental, los veteranos de guerra y los pequeños pacientes de un hospital. Sin embargo, la gira humanitaria de cuatro días del príncipe Harry y Meghan Markle, presuntamente, no es tan humanitaria como ellos aseguran.

Conforme a lo expuesto por el periódico británico The Independent, en la agenda australiana de los duques de Sussex hay espacio para los negocios y el rendimiento financiero, por lo que los veteranos de guerra o la salud mental, supuestamente, son solo excusas que cubren la otra cara del viaje, una mucho más económica y rentable.

Además de las actividades solidarias de su gira por Australia, como visitar hospitales infantiles o participar en un taller de cocina en un refugio para mujeres víctimas de violencia de género y en situación de precariedad, los duques de Sussex han dejado espacios en su agenda para otras diligencias "menos humanitarias y más egoístas".

Esto se debe a que, según el medio inglés, muchos de los gastos de la gira del príncipe Harry y Meghan Markle están siendo pagados por empresarios privados que han facilitado su visita a Australia. No obstante, se desconoce si la intención de los duques de Sussex era llegar como parte de la familia real británica o como unas celebridades.

La gira "humanitaria" de Meghan y Harry en Australia

Aunque los duques de Sussex decidieron salir de la Casa Real británica en diciembre del 2020, en el resto del mundo es inevitable que se les siga relacionando con la monarquía del Reino Unido y, de acuerdo con el medio digital líder en casas reales Vanitatis, Meghan Markle y el príncipe Harry tampoco hacen mucho para que no sea así.

Un ejemplo de esto se encuentra en una de las actividades remuneradas que Meghan incluyó en su agenda, ya que mientras el príncipe Harry tenía actos en solitario en la ciudad de Canberra, la duquesa de Sussex hizo una aparición sorpresa en la edición australiana de MasterChef, donde fue presentada como parte de la familia real británica.

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Asimismo, ambos participaron durante la mañana de este jueves 16 de abril en la cumbre InterEdge, centrada en la salud mental, una actividad remunerada que le ofreció miles de euros al príncipe Harry, a pesar de que la venta de entradas para el evento no fue precisamente un éxito, de conformidad con el periódico inglés The Daily Telegraph.

El evento no consiguió llenar el aforo de 250 personas, a pesar de que los boletos pasaron de US$2 mil 380 (Q18 mil 191) a US$1 mil 980 (Q15 mil 134) en el transcurso de los últimos días, por lo que en diversos medios australianos se ha mencionado que la visita de los duques de Sussex probablemente no sea tan exitosa como esperaban.

La última actividad de Meghan Markle en Australia

A pesar de todo, la actividad más criticada de los duques de Sussex es la que realizará Meghan Markle el próximo viernes 17 de abril: dos días de retiro solo para mujeres en un hotel de lujo ubicado en la ciudad de Sídney, con clases de yoga, meditación y charlas motivacionales, entre otras actividades con la exactriz estadounidense de 44 años.

El programa promete conversaciones en persona con la duquesa de Sussex, quien es la gran estrella invitada del evento, donde la inscripción más barata es de US$2 mil 699 (Q20 mil 640) en habitación compartida y la tarifa superior de US$3 mil 199 (Q24 mil 463) incluye una habitación de uso individual y una fotografía de grupo con Meghan.