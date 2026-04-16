Donald Trump anuncia alto al fuego: Esto incluye el frágil acuerdo de 10 días entre el Líbano e Israel

Durante la mañana de este jueves 16 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los Gobiernos de Israel y Líbano acordaron un alto al fuego de diez días para intentar lograr la paz en la región, después de sostener "unas excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones en el Medio Oriente.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Benjamín Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto al fuego de diez días", escribió Donald Trump en la plataforma Truth Social.

A su vez, el mandatario republicano anunció que invitará a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca "para las primeras conversaciones significativas entre Israel y Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo", sin ofrecer por el momento una fecha concreta para el encuentro, por lo que este podría ser el mayor acercamiento entre ambos en 43 años.

"He instruido al vicepresidente estadounidense James David Vance y al secretario de Estado, Marco Rubio, para que trabajen con Israel y Líbano a fin de lograr una paz que sea duradera", indicó el magnate neoyorquino, quien recordó que "ha sido un gran honor" haber resuelto nueve guerras en todo el mundo y que esta será la décima.

El frágil alto al fuego de diez días entre Israel y Líbano

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense ABC, la tregua entre Israel y Líbano era una línea roja para la República Islámica de Irán para poner fin a la guerra con Estados Unidos, por lo que esta medida podría desatascar las conversaciones antes del fin del alto el fuego, que expira el próximo miércoles 22 de abril.

Este pacto llega tras otra jornada de ataques israelíes en la que murieron cuatro paramédicos. Sin embargo, el acuerdo entre Israel y Líbano no incluye la retirada de las fuerzas israelíes del sur de Líbano, pese a las intervenciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien lideró la primera reunión en tres décadas entre ambas naciones.

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De momento, ni las autoridades israelíes ni las libanesas se han pronunciado sobre este pacto, pero el parlamentario de Hizbulá, Hassan Fadlallah, ha declarado que el embajador de Irán en Beirut le ha informado de un alto el fuego "de una semana que podría comenzar pronto", a pesar de que la milicia libanesa no entra en el acuerdo.

Esto se debe a que el partido político y grupo paramilitar musulmán chií libanés, Hezbolá, se había posicionado en contra de las negociaciones entre Israel y Líbano, por lo que hasta ahora se desconoce cuál será su papel durante esta tregua de diez días, que podría poner fin a los ataques consecutivos israelíes contra equipos paramédicos.

Ataques de inicio a fin

El Ministerio de Salud Pública de Líbano asegura que más de 2 mil 196 personas han muerto por los ataques israelíes, entre ellas 172 menores. Además, la cadena de televisión estadounidense Univisión reportó que hay más de 7 mil heridos en la región por los bombardeos masivos lanzados incluso sobre la capital y zonas residenciales.

A pesar de eso, las Fuerzas de Defensa de Israel no tienen intención de retirarse de Líbano pese al acuerdo de las autoridades, por lo que la Administración del presidente Donald Trump espera que esta tregua pueda ayudar a la consecución de un pacto entre Estados Unidos e Irán en Pakistán para poner fin a la guerra en el Medio Oriente.