El Faro denuncia congelamiento de bienes de sus socios y señala nueva presión del Gobierno de Bukele

El medio digital El Faro denunció que el Gobierno de Nayib Bukele intervino bienes personales de dos socios de Trípode S.A. de C.V., empresa creadora del periódico, en lo que calificó como una nueva escalada de la “persecución fiscal” contra el medio y el periodismo independiente en El Salvador.

Según El Faro, cuya estructura administrativa y legal opera desde Costa Rica desde el 2023, entre febrero y abril del 2026 fueron congelados fondos de una cuenta bancaria y un inmueble pertenecientes a dos accionistas de la sociedad. El medio señaló que la medida corresponde a una “anotación preventiva”, utilizada como garantía ante posibles deudas fiscales derivadas de auditorías impulsadas por el Ministerio de Hacienda.

El Faro señala persecución fiscal

El medio sostuvo que el caso comenzó en el 2020, cuando Bukele dijo en cadena nacional que El Faro era investigado por lavado de dinero. Según la publicación, el Ministerio de Hacienda abrió cuatro auditorías contra Trípode S.A. de C.V. y, al no sustentar esa acusación, cambió el señalamiento a evasión de impuestos.

El Faro asegura que apeló cada conclusión de Hacienda y que aún no existe sentencia definitiva en las cuatro auditorías. Pese a ello, denunció que las autoridades procedieron contra bienes personales de accionistas.

Cejil advierte intento de controlar voces críticas

Claudia Paz y Paz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, afirmó que estas acciones representan “un intento de controlar las voces” que publican información crítica sobre el Ejecutivo salvadoreño.

En la misma conferencia, Carlos Dada, director de El Faro, vinculó la medida con la publicación del documental El trato: Trump, Bukele y las pandillas de El Salvador, producido por Frontline y El Faro, sobre presuntos pactos entre el Gobierno salvadoreño y pandillas.

"Las amenazas y difamaciones de parte de funcionarios contra este medio y sus periodistas son una constante al punto de llegar a acusarnos públicamente de delitos sin presentar prueba alguna", dice Oscar Martínez, jefe de redacción de El Faro. pic.twitter.com/ijgdheSEBb — El Faro (@_elfaro_) May 7, 2026

Gobierno no responde a los señalamientos

Hasta ahora, ni Bukele ni el Gobierno salvadoreño se han pronunciado oficialmente sobre la denuncia. El Faro también indicó que no ha recibido notificación de las autoridades sobre la intervención de los bienes.

El caso ocurre en un contexto de denuncias por presión contra periodistas en El Salvador. La Asociación de Periodistas de El Salvador reportó 43 periodistas desplazados hasta junio del 2025, mientras que un informe posterior citado por EFE elevó a 53 los comunicadores “empujados al exilio” durante el 2025.

🚨Entre febrero y abril de 2026, el régimen de Nayib Bukele congeló dinero de una cuenta bancaria y un inmueble de dos socios de Trípode S.A. de C.V., la sociedad creadora de El Faro.https://t.co/Ou7hz5Y4oD pic.twitter.com/vhnzjJuXB2 — El Faro (@_elfaro_) May 7, 2026

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