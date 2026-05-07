El Faro denuncia congelamiento de bienes de sus socios y señala nueva presión del Gobierno de Bukele

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El Faro denuncia congelamiento de bienes de sus socios y señala nueva presión del Gobierno de Bukele

El medio salvadoreño El Faro denunció que el Gobierno de Nayib Bukele intervino bienes personales de socios de Trípode S.A., empresa creadora del medio.

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Foto de referencia. El medio salvadoreño El Faro denunció que el Gobierno de Bukele intervino bienes de dos socios. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El medio digital El Faro denunció que el Gobierno de Nayib Bukele intervino bienes personales de dos socios de Trípode S.A. de C.V., empresa creadora del periódico, en lo que calificó como una nueva escalada de la “persecución fiscal” contra el medio y el periodismo independiente en El Salvador.

Según El Faro, cuya estructura administrativa y legal opera desde Costa Rica desde el 2023, entre febrero y abril del 2026 fueron congelados fondos de una cuenta bancaria y un inmueble pertenecientes a dos accionistas de la sociedad. El medio señaló que la medida corresponde a una “anotación preventiva”, utilizada como garantía ante posibles deudas fiscales derivadas de auditorías impulsadas por el Ministerio de Hacienda.

El Faro señala persecución fiscal

El medio sostuvo que el caso comenzó en el 2020, cuando Bukele dijo en cadena nacional que El Faro era investigado por lavado de dinero. Según la publicación, el Ministerio de Hacienda abrió cuatro auditorías contra Trípode S.A. de C.V. y, al no sustentar esa acusación, cambió el señalamiento a evasión de impuestos.

El Faro asegura que apeló cada conclusión de Hacienda y que aún no existe sentencia definitiva en las cuatro auditorías. Pese a ello, denunció que las autoridades procedieron contra bienes personales de accionistas.

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En la misma conferencia, Carlos Dada, director de El Faro, vinculó la medida con la publicación del documental El trato: Trump, Bukele y las pandillas de El Salvador, producido por Frontline y El Faro, sobre presuntos pactos entre el Gobierno salvadoreño y pandillas.

Gobierno no responde a los señalamientos

Hasta ahora, ni Bukele ni el Gobierno salvadoreño se han pronunciado oficialmente sobre la denuncia. El Faro también indicó que no ha recibido notificación de las autoridades sobre la intervención de los bienes.

El caso ocurre en un contexto de denuncias por presión contra periodistas en El Salvador. La Asociación de Periodistas de El Salvador reportó 43 periodistas desplazados hasta junio del 2025, mientras que un informe posterior citado por EFE elevó a 53 los comunicadores “empujados al exilio” durante el 2025.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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