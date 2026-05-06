Qué se sabe del salvadoreño baleado por quien Bukele envió un helicóptero a Guatemala

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Qué se sabe del salvadoreño baleado por quien Bukele envió un helicóptero a Guatemala

Bukele envió un helicóptero a Guatemala para trasladar a un salvadoreño herido de bala en un supuesto intento de asalto.

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Autoridades salvadoreñas trasladan a un paciente que permanecía en un hospital en Izabal, luego de un ataque armado. (Foto Prensa Libre: Ministerio de Salud El Salvador)

Autoridades salvadoreñas trasladan a un paciente que permanecía en un hospital en Izabal, luego de un ataque armado. (Foto Prensa Libre: Ministerio de Salud El Salvador)

En redes sociales se viralizó el caso de un salvadoreño que habría resultado herido de bala en Guatemala, en un supuesto intento de asalto.

Luego del incidente, familiares del hombre pidieron ayuda al presidente Nayib Bukele para gestionar su traslado desde un centro asistencial en Guatemala hacia El Salvador.

El Ministerio de Salud de El Salvador indicó que, por instrucciones del presidente Bukele, se movilizó un helicóptero hacia el Hospital Nacional de la Amistad Japón-Guatemala para trasladar a la persona herida.

Según publicaciones en redes sociales, se trata de un hombre identificado como Guillermo Aguilar, quien habría sido herido en un intento de asalto mientras transitaba en un tráiler.

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Autoridades del Ministerio de Salud de Guatemala corroboraron que el paciente salvadoreño fue dado de alta, luego de permanecer bajo observación médica y encontrarse estable.

Según las autoridades, el paciente solicitó apoyo de una ambulancia para ser trasladado hacia el aeropuerto de Puerto Barrios, donde ya lo esperaba una aeronave enviada por el Gobierno de El Salvador.

El traslado se efectuó la tarde de este 6 de mayo, bajo coordinación de las autoridades de Salud.

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ESCRITO POR:

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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