¿Funcionó el plan de Nayib Bukele? El Salvador apunta a los 8 mil bitcoines en su reserva nacional

Durante la mañana de este miércoles 6 de mayo, el Gobierno de El Salvador anunció que actualmente posee 7 mil 643 bitcoines en su llamada reserva estratégica, tras la compra de aproximadamente mil 633 monedas digitales de este criptoactivo entre enero y abril del 2026, con lo que la inversión del proyecto asciende a US$622 millones.

De acuerdo con los datos compartidos en el portal digital de bitcóin del Gobierno salvadoreño, la compra de este criptoactivo ha continuado en los primeros cinco días de mayo del 2026, con la adquisición diaria de una moneda, a pesar del rechazo de casi 90% de la población al uso cotidiano de la criptomoneda en el territorio de El Salvador.

Esto se debe a que, en el 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto con el dólar, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele, quien posteriormente reformó la ley para eliminar su obligatoriedad y dar paso a un uso voluntario.

La reforma fue impulsada por el Fondo Monetario Internacional, el ente financiero con el que el Gobierno del presidente Nayib Bukele llegó en enero del 2024 a un acuerdo económico, por lo que se limitó el uso y la compra de bitcóin, y el Congreso eliminó la obligación de aceptar la moneda digital y suprimió el papel del Estado en su uso.

El experimento Bitcoin de Bukele en El Salvador

Por el momento, se desconoce si la reserva de este activo digital será utilizada por el Poder Ejecutivo del presidente Nayib Bukele para financiar un proyecto específico a corto o mediano plazo en El Salvador, debido a que el mandatario pretende atraer más inversión, fomentar la inclusión financiera y transformar la economía de su país.

Conforme a lo expuesto por el presidente Nayib Bukele, la incorporación del bitcóin en la economía salvadoreña ha permitido el uso de "carteras de criptomonedas" para el envío de remesas a El Salvador desde el exterior, transferencias de dinero que los migrantes realizan para cubrir necesidades básicas como alimentación y vivienda.

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Por lo tanto, según datos del Banco Central de Reserva (BCR), el acumulado de remesas recibidas mediante el uso de carteras de criptomonedas en El Salvador durante el primer trimestre del 2026 creció 49.7%, en comparación con el mismo lapso del año anterior, hasta alcanzar US$17 millones, por lo que este experimento sí ha funcionado.

Además, las cifras de la entidad financiera muestran que el monto de remesas recibidas en los primeros tres meses del 2026 es superior en US$5 millones a lo registrado en el primer trimestre del 2025, cuando solo llegaron a US$11 millones, de manera que el uso real del bitcóin en El Salvador ha beneficiado la reserva estratégica del Estado.

La estrategia salvadoreña de acumulación

De conformidad con la agencia de noticias EFE, este crecimiento en los fondos públicos del Estado salvadoreño es el resultado directo de una política de acumulación sostenida. Así, el gobierno de Nayib Bukele ha mantenido de forma estricta la estrategia de comprar un bitcóin por día, independientemente de la volatilidad del mercado.

Esta metodología del mandatario salvadoreño, conocida como promediado de costo en dólares, ha sido complementada con adquisiciones de mayor volumen durante las correcciones de precio de la moneda digital. De hecho, en los últimos días, El Salvador sumó 30 bitcoines a su tesorería, actuando como un comprador soberano activo.