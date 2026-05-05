Con un guatemalteco a bordo: ¿Hacia dónde se dirige el crucero MV afectado por el hantavirus?

Durante la mañana de este martes 5 de mayo, el contagio de hantavirus registrado a bordo del crucero MV Hondius, que partió desde la ciudad de Ushuaia, Argentina, cobró especial relevancia tras confirmarse tres fallecimientos asociados a esta infección respiratoria que puede causar enfermedades graves y potencialmente mortales.

Ante esta situación, la vocera de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María Velasco, subrayó que la transmisión de persona a persona es excepcional" y que "hay que estar tranquilos y seguir las recomendaciones habituales" sobre la familia de virus transmitida principalmente por roedores silvestres.

Por lo tanto, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la transmisión de persona a persona puede haber desempeñado un papel en el brote, el Gobierno de España anunció que decidiría la escala del crucero MV Hondius después de que los expertos en las enfermedades infecciosas inspeccionaran el barco de lujo.

"El riesgo para el público en general es bajo. No se trata de un virus que se propague como la influenza o como la COVID-19. Es bastante diferente", aseguró Maria Van Kerkhove, jefa de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud, en una conferencia de prensa en la ciudad de Ginebra, Suiza.

¿Hacia dónde se dirige el crucero MV Hondius?

Conforme a lo expuesto por Maria Van Kerkhove, jefa de preparación de la Organización Mundial de la Salud, se espera que el crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus, navegue hacia las Islas Canarias, un archipiélago español de origen volcánico situado en el océano Atlántico, muy cerca de la costa noroeste de África.

Frente a este escenario, España señaló que los expertos en enfermedades infecciosas investigarían el barco antes de que se tomara cualquier decisión sobre su destino, ya que, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, este virus se transmite principalmente a los humanos por inhalación de partículas de orina de ratón.

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A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también informó que algunas de las personas que se habían enfermado podrían haberse infectado por la transmisión de persona a persona, aunque advirtió que el crucero aún debía someterse a una investigación completa y que esta forma de transmisión seguía siendo poco frecuente.

"Sabemos que algunos de los casos tuvieron un contacto muy estrecho entre sí y ciertamente no puede descartarse la transmisión de persona a persona", declaró Van Kerkhove, debido a que dos de las víctimas eran una pareja neerlandesa y habían estado viajando por Sudamérica antes de embarcar y compartir camarote rumbo a España.

Esto se sabe sobre el MV Hondius

De acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times, el crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, estuvo anclado frente a la costa de Cabo Verde, mientras las autoridades de salud trabajaban intensamente para encontrar la forma de evacuar a los enfermos que se encontraban a bordo (dos confirmados y cinco sospechosos).

Esto se debe a que el MV Hondius partió de Argentina a principios de abril con 150 pasajeros y miembros de la tripulación. Sin embargo, las autoridades de Cabo Verde no permitieron que los enfermos desembarcaran, por lo que el barco ahora se dirige a las Islas Canarias, territorio español situado a 985 kilómetros al noreste de Cabo Verde.