¿Qué sucederá con las reservas de Spirit? Así fue el fallido intento por conseguir el apoyo de Trump

La aerolínea estadounidense de ultra bajo costo Spirit Airlines, que operaba vuelos regulares en Estados Unidos, el Caribe y América Latina, cerró sus operaciones oficialmente durante la noche del pasado 3 de mayo. Sin embargo, su cierre fue un proceso complicado, principalmente porque se declaró en bancarrota a finales del 2025.

Adicionalmente, unos meses después de haberse declarado en bancarrota, el conflicto de EE. UU. con Irán disparó los precios del combustible y empeoró aún más su situación financiera, dejándola al borde del cierre, a pesar de que en 2024 fue la séptima aerolínea más grande de América del Norte y la mayor de ultra bajo costo del país.

Fue por esa razón que, durante todo el mes de abril, la aerolínea de bajo costo mantuvo conversaciones con funcionarios del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de un paquete de rescate de US$500 millones; por lo que esta propuesta otorgaría al Gobierno de Estados Unidos el control de la mayoría de las acciones de Spirit Airlines.

"Estoy de acuerdo si podemos conseguirlo al precio adecuado. Tienen buenos aviones, buenos activos y, cuando baje el precio del petróleo, los venderíamos con ganancias", sugirió Trump a principios de abril, tras reunirse con el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, para explorar todas las opciones.

El cierre de Spirit

Sin embargo, conforme a lo expuesto por la cadena estadounidense CNN, aunque para el secretario de Comercio, Howard Lutnick, un acuerdo con Spirit iba a ser una victoria política para la administración de Trump, para el subsecretario de la Casa Blanca, Stephen Miller, había muchas preocupaciones sobre inyectar dinero en la empresa.

Además, según el periódico estadounidense The New York Times, la idea del rescate para una sola aerolínea causó una fuerte reacción en el sector aéreo, ya que los rescates anteriores se habían realizado en apoyo de todas las aerolíneas, como respuesta a una industria paralizada, como cuando la población temía volar tras atentados terroristas.

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Posteriormente, el Departamento de Guerra rechazó la posibilidad de invocar la Ley de Producción de Defensa, una legislación que otorga al mandatario de EE. UU. autoridad para dirigir la industria privada, por lo que los funcionarios de Donald Trump nunca lograron identificar una fuente de financiamiento para los US$500 millones.

Ante esta situación, el director general de Spirit Airlines, Dave Davis, anunció públicamente el pasado sábado 2 de mayo que no habría rescate gubernamental y automáticamente comenzó a cancelar los vuelos nocturnos y de madrugada, luego de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, comunicó que no existiría el acuerdo.

¿Qué pasa con las reservas de Spirit?

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, en mayo más de 960 mil pasajeros se verán afectados por el colapso de Spirit Airlines, debido a que ahora todos deberán volver a reservar con otra aerolínea, "probablemente enfrentando tarifas más altas mientras se apresuran a encontrar nuevos boletos a última hora".

No obstante, aunque el secretario de Transporte indicó que Spirit no puede ayudar a reprogramar vuelos con otras empresas, algunas aerolíneas como United Airlines, Delta, JetBlue y Southwest están limitando las tarifas para los afectados, por lo que los viajeros deben proporcionar un número de confirmación de Spirit para recibir el descuento.

Dadas las circunstancias, el Departamento de Transporte de Estados Unidos instó a los viajeros a consultar con otras aerolíneas para verificar si aceptan el boleto, con reserva confirmada o en lista de espera, debido a que pueden ofrecer un descuento en un nuevo boleto al eliminar requisitos de compra anticipada u otras restricciones.