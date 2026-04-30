¿Donald Trump mantendrá el bloqueo de Ormuz? La ONU solicita la apertura inmediata del estrecho

Durante la mañana de este jueves 30 de abril, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, pidió la apertura inmediata del estrecho de Ormuz, dado que la creciente crisis en el único paso marítimo desde el golfo Pérsico hasta el océano abierto podría aumentar la pobreza a nivel internacional.

Según el diplomático portugués de la mayor organización internacional, la creciente crisis en el estrecho de Ormuz podría empujar a millones de personas a la pobreza, desencadenar un aumento del hambre mundial e incluso llevar al mundo a una recesión, es decir, una disminución significativa y generalizada de la actividad económica.

António Guterres indicó que las restricciones a la libre circulación por el estrecho están impidiendo la entrega de petróleo, gas, fertilizantes y otros productos básicos, por lo que “están estrangulando la economía mundial” y, aunque los condicionamientos se levanten de inmediato, las cadenas de suministro tardarán meses en recuperarse.

A su vez, el secretario destacó los esfuerzos diplomáticos de la ONU para “proporcionar un corredor humanitario y desarrollar un marco para evacuar barcos y marinos si se puede garantizar un paso seguro”. Sin embargo, si los bloqueos continúan hasta junio, las consecuencias se profundizarían significativamente, más allá de Medio Oriente.

¿Trump mantendrá el estrecho de Ormuz?

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, Donald Trump mantiene reuniones con ejecutivos del sector petrolero para gestionar la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz, ya que el Gobierno busca equilibrar la presión militar sobre Irán con la necesidad de estabilizar los precios internos de la energía.

No obstante, la administración del mandatario republicano reafirmó que mantendrá la vigilancia naval por tiempo indefinido para garantizar la seguridad nacional y evitar que el régimen iraní desarrolle armamento nuclear. Por ello, el presidente Trump mantendrá el bloqueo en Ormuz para impedir el desarrollo de un arsenal nuclear iraní.

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Ante esta situación, el secretario general de la ONU calculó que 32 millones de personas se verán empujadas a la pobreza, habrá escasez de fertilizantes y caída de los rendimientos de los cultivos. Además, 45 millones de personas enfrentarán hambre extrema, "mientras los logros de desarrollo se revertirán de la noche a la mañana".

“En el peor de los casos, si las graves interrupciones persisten hasta finales de año, nos enfrentamos al espectro de una recesión mundial, con impactos dramáticos en las personas, la economía y la estabilidad política y social. Estas consecuencias no son acumulativas. Son exponenciales”, subrayó António Guterres sobre el daño del bloqueo.

"Hay que abrir el estrecho ahora"

“Mi mensaje a todas las partes es claro. Los derechos y libertades de navegación deben restablecerse de inmediato. Abran el estrecho de Ormuz. Dejen pasar a todos los barcos. Dejen que la economía mundial respire de nuevo”, agregó António Guterres sobre uno de los puntos de congestión de mayor importancia estratégica del mundo.

Por último, el secretario general de las Naciones Unidas mencionó que un recurso desaprovechado que podría utilizarse mucho más ampliamente es el gas natural, también conocido como metano, que se quema comúnmente en los pozos de petróleo, plantas de procesamiento de combustibles fósiles o refinerías como medida de seguridad.