Los reyes de la región: Estos son los candidatos al campeonato del Clausura 2026 en Centroamérica

En Guatemala y Costa Rica, la fase regular del Torneo Clausura 2026 ya concluyó, por lo que la competición guatemalteca está disputando los cuartos de final, mientras que en la liga costarricense las semifinales están a punto de comenzar. Sin embargo, en Honduras y El Salvador aún no se ha disputado la última jornada de la clasificación.

La fase regular de la Liga Nacional de Futbol Profesional de Primera División de Honduras concluye este 30 de abril, con cinco partidos en simultáneo que definirán al último clasificado a la siguiente fase, ya que Motagua, Real España, Olimpia, Olancho y Marathón ya tienen asegurada su clasificación, a la espera de Platense o Policía Nacional.

Por su parte, la fase regular de la Primera División de Futbol Profesional salvadoreño concluye el próximo 1 de mayo. Los seis juegos en simultáneo también definirán al último clasificado a los cuartos de final, instancia en la que ya están FAS, Firpo, Inter, Municipal Limeño, Alianza, Águila y Metapán, a la espera de Platense o Cacahuatique.

A pesar de ello, en la región ya empiezan a perfilarse algunos contendientes al título, que esperan coronarse en sus respectivas ligas para competir posteriormente en la Copa Centroamericana de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), que comenzará en julio con los mejores equipos de la zona.

Costa Rica

La Primera División en Costa Rica es el torneo centroamericano más avanzado, debido a que las semifinales comenzarán el próximo sábado 2 de mayo y solo quedan cuatro contendientes al título: Club Sport Herediano, Deportivo Saprissa, Municipal Liberia y CS Cartaginés, con la gran ausencia de la Liga Alajuelense, vigente campeón.

Herediano fue el superlíder del Clausura 2026, con 38 puntos, por lo que llega a la fase final en buena forma y con el ritmo necesario para derrotar a cualquiera de sus rivales. Sin embargo, Deportivo Saprissa, que finalizó en el segundo lugar con 34 unidades, espera retomar su trono y no dejará que los rojiamarillos ganen con facilidad.

Lo que se nos viene 😮‍💨



Programaciones de las semifinales del Clausura 2026 🤩 pic.twitter.com/bjCOCSpKnG — UNAFUT (@UnafutOficial) April 27, 2026

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Guatemala

Los cuartos de final de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala comenzaron el miércoles 29 de abril, con la victoria de Cobán Imperial sobre Mixco por 2-0 y el triunfo de Antigua GFC por 3-2 ante Comunicaciones. No obstante, aunque los aguacateros son los actuales bicampeones, los principales contendientes al título son Xela y Municipal.

Los diablos rojos se quedaron con la tabla acumulada y, tras dos subcampeonatos seguidos, esperan que el Clausura 2026 los convierta en el club guatemalteco con más títulos de liga. A pesar de ello, los superchivos les arrebataron el liderato en la última jornada y, debido a que cerrarán de local en todas las llaves, buscarán la octava luna.

Presentado por @claroguatemala



📌 Cuartos de Final | Ida

⚽ Categoría Mayor - Clausura 2026

⚽ Fase de Clasificación

📆 Miércoles 29 y jueves 30 de abril



🤨¿Quiénes lograrán avanzar a la fase final? pic.twitter.com/tETRIWxWU1 — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 29, 2026

Honduras

La última jornada del Torneo Clausura definirá al último clasificado a la siguiente fase y determinará al líder del campeonato entre Real España y Club Deportivo Motagua. A falta de una fecha, el Ciclón está en la punta con 39 puntos, mientras que los aurinegros ocupan el segundo lugar con 37 unidades, a la espera de un tropiezo del mimado.

En la jornada 22, Motagua visitará a Lobos UPN, que en el noveno puesto, con 18 puntos, ya no tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda. Por su parte, Real España enfrentará a Club Deportivo Victoria, equipo que se encuentra en la última posición de la acumulada, por lo que una derrota podría firmar su descenso a segunda.

El Salvador

La última jornada del Clausura 2026 se disputará el próximo viernes 1 de mayo y definirá al último clasificado a los cuartos de final, entre Cacahuatique y Platense Municipal. Asimismo, la fecha 22 determinará las posiciones de los ocho clasificados a la siguiente fase, con excepción de una, ya que Club Deportivo FAS no dejará de ser el superlíder.

Los Tigrillos Fastanecos fueron el equipo más regular de todo el torneo y, con 50 puntos, solo perdieron un partido en toda la fase regular, por lo que el famoso Rey de Copas de El Salvador espera mantener su corona, debido a que, en el papel, ningún otro club está a su nivel, aunque Deportivo Firpo buscará dar la sorpresa en Usulután.