Compiten contra el reloj: Las figuras que están en duda para llegar en condiciones al Mundial 2026

A 43 días del comienzo de la Copa del Mundo, la temporada comienza a cargarse cada vez más, por lo que las lesiones se han convertido en un factor decisivo en la carrera de los futbolistas rumbo al Mundial 2026. Por lo tanto, más allá del nivel técnico, muchas de las figuras del deporte se están recuperando y su participación peligra.

Algunas de las estrellas más importantes del momento compiten contra el reloj para poder estar al 100% cuando arranque el principal torneo internacional oficial de futbol masculino a nivel de selecciones nacionales en el mundo, debido a que los jugadores están conscientes de que el Mundial puede otorgarles una especie de inmortalidad.

Ante esta situación, el foco mediático parece estar puesto en aquellos futbolistas que corren peligro de no jugar la próxima Copa del Mundo, principalmente porque en las últimas semanas han aparecido diversas lesiones o problemas musculares que han dejado fuera a varios jugadores, dado que llegarían al Mundial con muy poco rodaje.

La falta de preparación física y técnica de los jugadores para ganar ritmo de partido, previa a la competición más importante de selecciones, podría llegar a definir más de una convocatoria nacional, por lo que, a pocos meses del arranque de la Copa del Mundo, muchos futbolistas ya se hacen la idea de que no podrán representar a su país.

Las figuras que están en duda para el Mundial

Lamine Yamal

Mientras la selección de España apunta a su segundo título de Copa del Mundo en la historia, Lamine Yamal espera ser uno de los futbolistas más desequilibrantes del torneo, ya que, después de haber brillado en la Eurocopa del 2024, las expectativas son altísimas para el extremo blaugrana, que a sus 18 años disputará su primer Mundial.

Desafortunadamente, una lesión en el isquiotibial afectará su preparación para la Copa Mundial del 2026, por lo que Lamine Yamal ya fue descartado por el Barcelona para el resto de la temporada, debido a que, según el club azulgrana, la prioridad de su atacante es representar a la Roja en Norteamérica y debe guardar reposo por un tiempo.

El delantero Lamine Yamal reacciona durante el partido entre el FC Barcelona y el Celta, en el Camp Nou. (Foto Prensa Libre: EFE)

Lea más sobre las deudas de US$1 millón: Así funcionan las sanciones por evadir una orden de deportación

Marc-André ter Stegen

Tras más de una década a la sombra de Manuel Neuer, el Mundial del 2026 era la oportunidad perfecta para que Marc-André ter Stegen asumiera definitivamente la titularidad en el arco de Alemania. Sin embargo, el guardameta enfrenta actualmente una dura batalla para entrar a la convocatoria de Die Mannschaft, debido a una lesión.

Apenas pudo disputar dos partidos con el Girona antes de sufrir una lesión muscular en el isquiotibial, con sospecha de que la rotura también haya afectado al tendón, por lo que este escenario incluso podría derivar en cirugía. En este caso, el portero del TSG 1899 Hoffenheim, Oliver Baumann, sería el encargado de sustituir a Marc en la Copa.

Marc-André ter Stegen luce decepcionado tras la derrota en la semifinal de la Liga de Naciones entre Alemania y Portugal, en Múnich. (Foto Prensa Libre: EFE)

Lautaro Martínez

En la selección de Argentina, la atención se centró en el caso del delantero Lautaro Martínez, quien arrastra varios problemas físicos desde que en febrero sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna izquierda. Aunque ya volvió a jugar, en su regreso volvió a sufrir una leve distensión en la misma zona, por lo que sigue fuera de ritmo.

Dentro de la Albiceleste también está el caso del defensor Cristian Romero, cuya lesión ligamentaria podría dejarlo fuera de las canchas entre cinco y siete semanas, de manera que llegaría sin rodaje a la Copa del Mundo de Norteamérica, donde el combinado argentino intentará defender la corona que consiguió en Catar ante los franceses.

Lautaro Martínez celebra el gol durante el partido de la Serie A entre el FC Inter y la AS Roma, en Milán, Italia. (Foto Prensa Libre: EFE)

Estêvão

El extremo más prometedor de Brasil, Estêvão, enfrenta uno de los retos más difíciles en la verdeamarela. Luego de sufrir una lesión en el tendón de la corva durante un encuentro disputado en Londres, el internacional brasileño se perderá el resto de la temporada con el Chelsea, por lo que su participación en la Copa Mundial está en duda.

“Ha estado llorando mucho. Estoy realmente devastado por él”, declaró el exentrenador del Chelsea, Liam Rosenior, después de que se diera a conocer la lesión de Estêvão en la derrota ante el Manchester United. Por ello, el joven brasileño teme lo peor antes de su debut en la Copa del Mundo, de la mano del técnico italiano Carlo Ancelotti.