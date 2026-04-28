De ICE a NICE: ¿Puede Trump cambiar el nombre al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas?

Durante la mañana de este martes 28 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respaldó la idea de una influencer sobre el cambio de nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas, para que su acrónimo se convierta en “NICE” (agradable, en español).

A través de una publicación en redes sociales, la creadora de contenido estadounidense Alyssa Marie, con más de 144 mil seguidores en plataformas digitales, propuso el pasado martes 31 de marzo que el mandatario republicano cambiara el nombre de la principal agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias de ICE a NICE.

“Quiero que el presidente cambie ICE a NICE (Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas) para que los medios tengan que decir ‘the NICE agents’ (los agentes amables, en español) todo el día, todos los días”, escribió la influencer conservadora, quien compartió el eslogan principal de las campañas presidenciales de Donald Trump.

Ante esta situación, casi un mes después de que surgió la propuesta, el presidente Donald Trump le respondió a Alyssa Marie: “¡Gran idea! ¡Háganlo! MAGA (Make America Great Again o, Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande, en español)”, por lo que a la sugerencia se sumaron otros influencers conservadores que mostraron su apoyo.

¿Puede Trump renombrar al ICE?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, cambiar el nombre de una agencia federal requiere la aprobación del Congreso de Estados Unidos, por lo que el influencer conservador Nick Sortor instó al Secretario de Seguridad, Markwayne Mullin, a renombrar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“¡100% de acuerdo! ¡Hazlo realidad, secretario Markwayne!”, escribió Nick Sortor, quien es consciente de que, para que se realice el cambio de nombre de una agencia del Gobierno federal, se requiere que el Congreso de EE. UU. apruebe la proposición a través de una ley que modifique la autoridad legal que la creó, por lo que no es tan sencillo.

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Por ejemplo, desde que el presidente Donald Trump volvió al poder en la Casa Blanca en enero del 2025, hace más de un año, su administración republicana ha intentado cambiar el nombre del Departamento de Defensa por Departamento de Guerra, sin que hasta el momento haya obtenido la aprobación del Congreso de los Estados Unidos.

Frente a este escenario, es poco probable que la propuesta, que nació como una broma en redes sociales y que terminó con el aval del presidente Donald Trump, sea aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, principalmente porque no existe una razón de peso para modificar el acrónimo, que cambiaría su significado de “hielo” a “agradable”.

El lenguaje: La herramienta de Trump

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense CNN, el gesto de ICE a NICE encaja en la lógica política del presidente Donald Trump, quien ha hecho del lenguaje una de sus herramientas más importantes, ya que cambiar nombres forma parte de su estrategia, como también lo intentó con el golfo de México o golfo de América, según él.

Dadas las circunstancias, la iniciativa irrumpe en un momento muy delicado para el ICE, la agencia encargada de ejecutar el endurecimiento migratorio que ha definido el segundo mandato de Trump, ya que las muertes bajo custodia del ICE han alcanzado su nivel más alto en más de dos décadas, incluso por encima de los años de la pandemia.