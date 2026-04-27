¿Quién intentó dispararle a Trump? Esto se sabe sobre el sospechoso del tiroteo en la Casa Blanca

Durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un hombre que portaba varias armas intentó irrumpir en el evento al que asistía el presidente Donald Trump, de manera que la celebración se convirtió rápidamente en una situación de pánico el pasado sábado 25 de abril en el hotel Hilton de Washington D. C.

La Policía detuvo al sospechoso que evadió un control de seguridad e intercambió disparos con agentes del orden antes de ser detenido en el acto para conmemorar la libertad de prensa, por lo que el mandatario republicano estuvo cerca de sufrir otro atentado contra su vida, como le sucedió en el 2024, cuando una bala le rozó la oreja.

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, agentes de la ley que hablaron bajo condición de anonimato identificaron al sospechoso como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California, donde presuntamente labora como profesor de informática e imparte conocimientos sobre tecnología.

Ante esta situación, el presidente Donald Trump, quien asistía a la cena por primera vez como mandatario, dijo que oyó un fuerte ruido hacia el fondo del salón de baile, antes de que un oficial del Servicio Secreto gritara: “Disparos”, y los demás agentes corrieran hacia el neoyorquino para escoltarlo, junto a la primera dama, hacia la salida.

¿Quién es Cole Tomas Allen?

De acuerdo con la cadena de televisión británica BBC, Cole Tomas Allen llevaba cuchillos, una escopeta y una pistola al momento de ser detenido por dos agentes de las fuerzas de seguridad, quienes dijeron a las autoridades estadounidenses que el sospechoso se alojaba en el hotel porque su principal objetivo era el presidente Trump.

El periódico estadounidense The New York Times encontró múltiples cuentas en redes sociales que parecen estar vinculadas a Cole Tomas Allen, y el medio describió al principal sospechoso como un “desarrollador independiente de videojuegos y un profesor de informática” en Torrance, California, donde evalúa el aprendizaje digital.

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Por su parte, el jefe interino de la Policía en Washington, Jeffery Carroll, declaró que el sospechoso no resultó herido por las balas, pero fue trasladado al hospital para una evaluación. “Hasta ahora, todo parece indicar que se trata de un individuo que actuó solo. Era un pistolero solitario”, afirmó, tras compartir una fotografía del detenido.

Según la cadena de televisión abierta estadounidense CBS, Cole Tomas Allen trabaja desde enero del 2020 para una empresa de tutorías en Torrance llamada C2 Education, y en diciembre del 2024 fue nombrado “profesor del mes”, con el objetivo de destacar la excelencia docente, la pasión y el compromiso de quien intentó atacar al presidente.

El sospechoso era demócrata

Los registros de la Comisión Federal Electoral demostraron que, en octubre del 2024, Cole Tomas Allen donó US$25 (Q192) a la plataforma de recaudación de fondos ActBlue, dinero destinado a la campaña presidencial de la demócrata Kamala Harris, quien calificó a Donald Trump de corrupto y advirtió sobre riesgos para la democracia.

Por último, el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró a la cadena de televisión estadounidense CNN que “aún está por verse” si se presentarán más cargos contra el sospechoso, y agregó que Cole Tomas Allen podría ser acusado “sin duda” de intento de asesinato, dependiendo de las pruebas en contra del nacido en California.