“El Sirra de Teclas”: El delincuente responsable de cometer más de 100 homicidios en El Salvador

En El Salvador, Dionisio Arístides Umanzor Osorio, más conocido como "El Sirra de Teclas", es señalado por un total de 126 delitos, entre ellos 106 homicidios agravados que dejaron dolor y luto en numerosas familias salvadoreñas, por lo que las autoridades lo identifican como uno de los cabecillas más violentos de las estructuras criminales.

"El Sirra" está vinculado a extorsiones y otras actividades ilícitas, de manera que actualmente enfrenta acusaciones por rebelión y privaciones de libertad, hechos que durante años generaron temor en distintas comunidades de la nación centroamericana, pese a que ahora permanece recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Según el periódico digital de El Salvador, Diario La Huella, Umanzor deberá responder ante la justicia salvadoreña por los delitos que se le imputan, en un proceso que busca llevar reparación a las víctimas y sus familias afectadas por uno de los cabecillas de la Mara Salvatrucha, una de las organizaciones criminales transnacionales más violentas.

Ante esta situación, en el CECOT el tiempo parece haberse detenido para Osorio. Sin embargo, este 26 de abril, el reloj ha vuelto a marcar las horas para él, ya que, a través de una pantalla en una audiencia masiva, el hombre que una vez decidió quién vivía y quién moría en Santa Tecla ahora escucha el recuento de su vida dedicada al delito.

La Ranfla Nacional de la MS-13

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, hablar del "Sirra de Teclas" es hablar de la Ranfla Nacional, la "junta directiva de la muerte" o el consejo de cabecillas de más alto rango de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), que se encarga de dirigir las operaciones criminales a nivel internacional, incluido EE. UU.

De acuerdo con el presidente Nayib Bukele, Dionisio Arístides Umanzor Osorio no es un pandillero común de los que patrullaban las calles de El Salvador con artefactos ilegales; es considerado un estratega o un "intelectual" del crimen que transformó a una pandilla de barrio en una gran organización con pretensiones transnacionales.

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Con el cuerpo completamente tatuado con los códigos de su estructura y una mirada gélida que ha desafiado a fiscales y jueces por décadas, "El Sirra de Teclas" representa a la vieja guardia de la Mara Salvatrucha, ya que registra 126 delitos, una cifra que parece inverosímil para un solo individuo, pero no para Dionisio Arístides Umanzor Osorio.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República de El Salvador demostraron que, de los 126 crímenes, 106 son homicidios agravados, de manera que "El Sirra" es responsable, directa o indirectamente, de haber asesinado a más de un centenar de personas; por lo que en su momento se solicitó agilizar su extradición a Estados Unidos.

Requerido por delitos de terrorismo

"Es curioso que este criminal solicita agilizar su salida hacia Estados Unidos, pues ya no quiere enfrentar la justicia salvadoreña, ahora que ya no tiene ningún beneficio y su estadía en la cárcel se ha vuelto un verdadero castigo a sus crímenes", agregó Bukele, debido a que Osorio es requerido por delitos de terrorismo en la corte de Nueva York.

No obstante, aunque Estados Unidos lo requiere por los delitos de entregar y ocultar apoyo material y recursos a terroristas, cometer actos de terrorismo, financiamiento de terrorismo y narcoterrorismo, el Gobierno salvadoreño de Nayib Bukele espera confinar a Osorio a una celda de aislamiento sin entradas de luz por el resto de su vida.