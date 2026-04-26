Tiroteo en la Casa Blanca: Así son los protocolos del Servicio Secreto para proteger al presidente

El intento de ataque durante la cena anual de corresponsales en el Washington Hilton, a un kilómetro de la Casa Blanca, llevó a la activación de protocolos de emergencia del Servicio Secreto de los Estados Unidos, cuya prioridad fue garantizar la seguridad del presidente Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y figuras clave del gabinete.

De acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times, un hombre que portaba varias armas intentó irrumpir en la cena a la que asistía el mandatario republicano, por lo que la policía local detuvo al sospechoso durante el evento de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrado para conmemorar la libertad de prensa.

Donald Trump dijo que oyó un fuerte ruido hacia el fondo del salón de baile antes de que un agente del Servicio Secreto gritara: "Disparos", de manera que los agentes corrieron hacia el presidente de Estados Unidos y lo escoltaron, junto con la primera dama, Melania Trump, a la salida del hotel, donde lo resguardaron del hombre armado.

El sospechoso de evadir un control de seguridad en el hotel Hilton de Washington e intercambiar disparos con agentes del orden antes de ser detenido fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de la ciudad de Torrance, en California. Por lo tanto, este ha sido catalogado como otro atentado contra la vida de Trump.

Protocolos del servicio secreto

Conforme a lo expuesto por el medio estadounidense Axios, el Servicio Secreto desplegó un operativo de protección que incluyó varios anillos de seguridad y el hotel Hilton fue cerrado al público desde las 14.00 horas de Washington, lo que limitó el acceso a los huéspedes, invitados con credenciales especiales y personal autorizado.

Dadas las circunstancias, según el sitio web Military, dedicado a las fuerzas armadas de Estados Unidos, más de 2 mil asistentes pasaron controles adicionales que incluyeron verificación de boletos y el paso por magnetómetros, operados por el Servicio Secreto y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Lea más: ¡Busco justicia! Madre de Carolina Flores narra cómo era la relación de la modelo con su suegra

Por consiguiente, una vez que el presidente Donald Trump tomó asiento en el salón principal, el acceso al área quedó completamente restringido y los equipos comenzaron a desmontar los detectores de metales, momento en el que el atacante intentó avanzar y burlar los controles de seguridad en la Casa Blanca, que se vieron comprometidos.

A pesar de eso, el director del Servicio Secreto, Sean Curran, afirmó que el sistema de protección "funcionó como estaba previsto", incluso si el evento se convirtió rápidamente en una situación de pánico el pasado sábado 25 de abril, cuando un hombre que portaba varias armas cruzó el control de seguridad para asesinar a Trump.

Evacuación inmediata de Trump

Antes de que la Policía Metropolitana de Washington detuviera a Cole Tomas Allen con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, el sospechoso logró superar la primera barrera de seguridad por ser huésped del hotel, por lo que el protocolo interno incluyó la evacuación inmediata de Trump, Vance y Melania, junto con el resto del gabinete.

El periódico estadounidense The Boston Globe indicó que los agentes armados ocuparon posiciones estratégicas dentro del salón, incluida la zona del escenario, y establecieron un perímetro físico alrededor de la mesa presidencial, donde incluso había placas blindadas ocultas debajo del mantel, con el objetivo de proteger a Trump.

Por último, la división de noticias KSAT informó que las medidas de seguridad del Servicio Secreto abarcan coordinación con escoltas de otras agencias, revisiones de antecedentes para todos los asistentes y un plan de contingencia basado en experiencias previas, como el atentado contra el presidente Ronald Reagan, en marzo de 1981.