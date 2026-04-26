Con un manifesto anticristiano: Así fue como el tirador logró burlar la seguridad de la Casa Blanca

Durante la mañana de este domingo 26 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el sospechoso del tiroteo ocurrido en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca actuó movido por un "odio" profundo hacia los cristianos, con base en un manifiesto y en información recabada por las autoridades.

En una entrevista telefónica con la cadena estadounidense Fox News, el mandatario republicano describió al atacante como un "tipo muy problemático", cuyos motivos presuntamente tenían un trasfondo religioso radical: "Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano", señaló Donald Trump.

El presidente fue evacuado por el Servicio Secreto el pasado sábado 25 de abril, tras escucharse disparos en el hotel Washington Hilton, fuera de la sala donde se celebraba la cena, por lo que Donald Trump aseguró que la familia del tirador estaba al tanto de sus problemas y tendencias violentas: "Su familia sabía que tenía dificultades", añadió.

"Tal vez deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza. Probablemente es algo difícil de hacer, pero es una situación muy mala", declaró el fiscal general interino, Todd Blanche, quien, en declaraciones a la cadena NBC, confirmó que el sospechoso tenía como objetivo principal al propio Donald Trump y a otros altos cargos del país.

El sospechoso: Cole Tomas Allen

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el sospechoso del tiroteo en un hotel de la cadena Hilton, ubicado a solo 800 metros de la Casa Blanca, es un joven de 31 años llamado Cole Tomas Allen, quien viajó en tren desde Los Ángeles hasta Washington D. C, con escala en Chicago, y se alojó en el hotel del evento dos días antes del ataque.

Sin embargo, aunque Trump hizo énfasis en el carácter "anticristiano" del sospechoso, el fiscal general interino se mostró más cauteloso e indicó que, si bien el análisis de los dispositivos electrónicos apunta a un ataque dirigido contra el republicano, la investigación apenas cumple sus primeras 24 horas y el motivo oficial sigue bajo estudio.

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Ante esta situación, el sospechoso, que no resultó herido y se encuentra bajo custodia hospitalaria para su evaluación, no está colaborando con las autoridades de los Estados Unidos, por lo que se espera que comparezca el próximo lunes 27 de abril ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia, para enfrentar los cargos formales.

No obstante, conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Fox News, debido a que el incidente obligó a interrumpir la tradicional cena de gala y el Servicio Secreto activó los protocolos de emergencia para poner a salvo a Trump, a la primera dama, Melania, y al resto del gabinete presente en el salón; todos están bien.

El momento en el que se saltó el control de seguridad

A través de redes sociales, la Administración del presidente Trump compartió un video en el que se observa cómo el sospechoso del tiroteo logró burlar el control de seguridad en la Casa Blanca. Posteriormente, se observa a los agentes de seguridad detener al programador informático de 31 años, originario de Los Ángeles, California.

Debido a la velocidad con la que Cole ingresó al hotel de la cadena Hilton, ubicado en el centro de Washington, la grabación se viralizó en las plataformas digitales y diversos internautas compararon al sospechoso con Flash, un héroe que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics, famoso por ser un velocista.