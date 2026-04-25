“¿A esto le temía?”: El video que Carolina Flores dedicó a su esposo previo al ataque de su suegra

El asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, de 27 años, generó una ola de indignación en gran parte del territorio mexicano, principalmente porque una grabación que se viralizó en redes sociales demuestra que la modelo originaria de Baja California fue asesinada por su suegra frente a su esposo y a su hija de ocho meses.

Ante esta situación, las últimas publicaciones de Carolina Flores Gomez en las plataformas digitales han dado mucho más de qué hablar, debido a que decenas de internautas buscan respuestas entre sus imágenes y videos, con la esperanza de descubrir la razón de lo sucedido o algún indicio que aporte más pistas sobre este caso.

Una de esas publicaciones es la que Carolina Flores Gómez compartió en su perfil de TikTok, donde tiene más de 47 mil seguidores, ya que la víctima escribió: "¿A esto le tenía tanto miedo?", antes de mostrar en una grabación a su esposo, Alejandro Sánchez, y a su bebé de ocho meses, quienes la abrazan en un parque de Polanco, México.

"Mi pequeña gran familia", agregó la exreina de belleza en su video de TikTok, el cual tiene más de 116 mil interacciones y dos millones de visualizaciones, dado que algunos usuarios comentan que quizá la modelo tenía algún presentimiento que le generaba temor unos días antes de haber sido atacada por su suegra en su propio departamento.

El caso de Carolina Flores Gómez

“Le hubieras hecho caso a tu miedo”, “Ahora se entiende el temor” y “Su pesadilla se volvió realidad” son algunas de las frases que aparecieron debajo de su publicación. Sin embargo, otros internautas culpan directamente al esposo, Alejandro Sánchez, por no haber intentado defender a Carolina Flores Gómez de los ataques de su suegra.

Frente a este escenario, la madre de su marido, Erika Herrera, es la principal sospechosa y se encuentra prófuga por haber asesinado a su nuera a balazos, dado que en el video se observa el momento en que Carolina sale corriendo y su suegra la sigue con una pistola en la mano. Posteriormente, se escuchan más de seis disparos y gritos.

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Tras oírse varios disparos, aparece en la cámara Alejandro Sánchez, pareja de Carolina Flores e hijo de Erika Herrera, con la bebé en brazos y preguntando: "¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que hiciste, mamá?", tras encontrarse con la escena del crimen. No obstante, la madre solamente le responde: "Nada, me hizo enojar. Ella no es mía, pero tú sí".

Dadas las circunstancias, la Fiscalía General de Justicia inició una carpeta de investigación por homicidio doloso con protocolo de feminicidio, y Herrera figura como presunta autora del ataque, ya que la violencia feminicida es una de las principales problemáticas que enfrenta México, con un promedio de 10 mujeres asesinadas a diario en el país.

¿Quién era Carolina Flores Gómez?

Nacida el pasado domingo 4 de abril de 1999 en la urbe de Ensenada, Baja California, Carolina Flores Gómez realizó sus estudios básicos y medios en su ciudad natal, donde acudió al colegio El Tesoro del Saber y luego a la preparatoria Benito Juárez, antes de mostrar aptitud para desenvolverse en el ámbito del modelaje profesional.

Aun así, su vocación se hizo notar cuando, en diciembre del 2017 y con apenas 18 años, se coronó como Miss Teen Universe Baja California, lo que le dio la oportunidad de participar en un certamen de carácter nacional y volverse una figura conocida en redes sociales, donde mostraba su estilo de vida y su pasión por la moda internacional.