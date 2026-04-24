¿Quién era Carolina Flores Gómez? La ex-reina de belleza que fue asesinada a tiros por su suegra

Durante la tarde del pasado miércoles 15 de abril, la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, de 27 años, fue asesinada dentro de su departamento ubicado en Polanco, colonia de la Ciudad de México, por lo que el caso generó indignación en casi todo el territorio mexicano, principalmente por la difusión del video del asesinato.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, Carolina Flores Gómez llevaba una vida normal en un barrio de la capital de México, pese a que su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por su belleza y capacidad para el modelaje internacional, lo que le permitió hacerse conocida en plataformas digitales.

Sin embargo, 8 años después de haber dejado los concursos de belleza, el cuerpo de Carolina Flores Gómez fue encontrado con 12 impactos de bala —seis en la cabeza y seis en el tórax—, luego de que su esposo, Alejandro Sánchez, denunciara el crimen ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México un día después del asesinato.

El video de la muerte de la exreina de belleza de Baja California demostró que presuntamente fue asesinada a sangre fría por su suegra, Erika María Herrera, ante la presencia de su pareja y su hija de ocho meses, de manera que la grabación se viralizó en las redes sociales e intensificó la investigación del caso en la Ciudad de México.

¿Quién fue Carolina Flores Gómez?

De acuerdo con el diario mexicano El País, Carolina Flores Gómez nació el pasado domingo 4 de abril de 1999 en la ciudad de Ensenada, Baja California, por lo que recientemente había cumplido 27 años, once días antes de haber sido asesinada por su suegra, pese a que existen múltiples contradicciones y cuestionamientos en el caso.

Carolina Flores Gómez realizó sus estudios básicos y medios en su ciudad natal, donde asistió al colegio El Tesoro del Saber y luego a la preparatoria de Benito Juárez. No obstante, desde muy pequeña mostró aptitud para desenvolverse en el ámbito del modelaje internacional, por lo que su vocación se hizo notar cuando cumplió 17 años.

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En el 2017 se coronó como Miss Teen Universe Baja California, de manera que obtuvo la oportunidad de participar en un certamen de carácter nacional, donde se volvió una figura más conocida. A partir de ese momento se dedicó a compartir su estilo de vida en las redes sociales, especialmente su pasión por la moda con sus seguidores.

Con casi un millón de seguidores entre TikTok e Instagram, Carolina se dispuso a formar una familia con Alejandro Sánchez, con quien tuvo una bebé que, al momento de su muerte, tenía apenas ocho meses de edad. Su esposo justificó su tardanza en reportar el crimen con el argumento de que prefirió priorizar el cuidado de su pequeña hija.

Homicidio doloso con protocolo de feminicidio

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía General de Justicia inició una carpeta de investigación por homicidio doloso con protocolo de feminicidio, por lo que la investigación está enfocada en la muerte violenta de una mujer bajo una perspectiva de género, tipificada cuando existe dolo específico por razones de género o antecedentes de violencia.

Por ahora, Erika Herrera figura como presunta autora del ataque. Sin embargo, Alejandro Sánchez decidió grabar videos con indicaciones sobre la alimentación del bebé, ante la posibilidad de quedar detenido y que su única hija fuera enviada a una casa hogar, debido a que, por el retraso en la denuncia, la sospechosa se encuentra prófuga.