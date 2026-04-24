Tirador en Teotihuacán: Video 360 capta su llegada a la Pirámide de la Luna antes del ataque

Luego de que las autoridades mexicanas identificaron al presunto responsable de un tiroteo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el que murió una turista canadiense y otras 13 personas resultaron heridas el pasado lunes 20 de abril, surgió en redes sociales un nuevo video que capta momentos antes del ataque en la pirámide.

Esta grabación en formato de 360 grados muestra la zona de Teotihuacán en un día soleado, con visitantes que caminan por senderos de piedra, cuando aparece Julio César Jasso Ramírez, un mexicano de 27 años que presuntamente se quitó la vida luego de ser acorralado en el popular sitio turístico ubicado al noroeste de la Ciudad de México.

El video fue captado por el turista estadounidense Joel Torres y ha sido identificado como evidencia para la reconstrucción del ataque armado, debido a que se observa a Julio César, quien tiene el rostro cubierto con lentes de sol y un cubrebocas, cuando llega a la Pirámide de la Luna y esquiva a algunos turistas, mientras llevaba su mochila.

Unos minutos después, Jasso Ramírez se sitúa en un lugar mucho más alejado de las personas, donde aparentemente comienza a buscar algo dentro de su mochila. Sin embargo, en ese momento, dos mujeres de apariencia extranjera aparecen en la toma de Joel Torres y deciden sentarse al lado del atacante, sin saber lo que les espera.

El momento de las detonaciones

Posteriormente, Joel Torres decide grabar cómo baja de la Pirámide de la Luna, por lo que se pierde de vista a Julio César Jasso Ramírez. No obstante, unos segundos después se comienzan a escuchar las primeras detonaciones, por lo que todos los turistas alrededor del estadounidense comienzan a bajar con mayor rapidez las escaleras.

“En ese instante, el miedo se apoderó de todo. Sabíamos que teníamos que bajar, pero los escalones eran peligrosos y empinados. Una caída podía ser fatal. Aun así, la adrenalina tomó el control. No sé cómo logramos bajar tan rápido”, compartió Joel Torres al diario mexicano El País, luego de que compartió su video con las autoridades.

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Jasso Ramírez abrió fuego en varias ocasiones poco antes del mediodía, en un momento en el que había gran afluencia de turistas extranjeros, por lo que una canadiense perdió la vida en el tiroteo, mientras otros 13 visitantes de diversas nacionalidades resultaron heridos por arma de fuego o por caídas y golpes al intentar escapar del sitio.

"No habíamos presenciado algo así en México; es la primera vez que ocurre", declaró la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien mencionó que la emergencia en Teotihuacán generó un gran despliegue de elementos de la Guardia Nacional y policías locales, que aseguraron un arma de fuego, decenas de cartuchos y un arma blanca.

Tirador con problemas psicológicos

"Por lo que indican las autoridades, esta persona tenía rasgos de problemas psicológicos y estaba influenciada por episodios que habían ocurrido en el exterior. No es algo que esté vinculado con delincuencia, sino que es un hecho que tenía preparado. Evidentemente, se tiene que seguir investigando. No hay que especular", añadió Sheinbaum.

"Tiene que haber mayores revisiones para que ninguna persona entre con un arma de fuego a un lugar público. Por eso pedí que se coordinen para tener mayor presencia de la Guardia Nacional y colocar arcos de detección", concluyó la presidenta, tras ordenar el reforzamiento de la seguridad en sitios turísticos en todo el territorio mexicano.