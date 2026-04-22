Tiroteo en Teotihuacán: Policía asegura que el ataque fue planeado con meses de anticipación

Conforme a lo expuesto por el periódico mexicano Milenio, el tirador de Teotihuacán planeó el ataque en la Pirámide de la Luna con dos meses de anticipación, debido a que el joven, de 27 años, comenzó los preparativos a mediados de febrero, cuando estableció contacto con el hotel Villa Meztli, ubicado en el barrio Evangelista del sector.

A su vez, de acuerdo con el noticiero de Multimedios, Telediario México, Jasso Ramírez envió mensajes vía WhatsApp el martes 17 de febrero para solicitar disponibilidad de una habitación sencilla del miércoles 8 al lunes 20 de abril (día del tiroteo en Teotihuacán), además de preguntar por descuentos debido a la duración de su estancia.

Un día después, el miércoles 18 de febrero, recibió respuesta con el costo total, que iba a ser de US$440 (Q3 mil 365). Sin embargo, antes de confirmar la reservación, Ramírez preguntó detalles clave para el tiroteo: la distancia y el tiempo de traslado hacia la llamada “ciudad sagrada”, en referencia a la zona arqueológica de Teotihuacán.

Posteriormente, el 19 de febrero, realizó un depósito del 50% desde una sucursal bancaria en Chilpancingo, con lo que quedó formalizada su reservación. No obstante, el 1 de abril volvió a contactar al hotel para confirmar que mantenía su plan de viaje. Finalmente, el 8 de abril llegó al inmueble, donde se le asignó la habitación número 18.

La estancia de Ramírez en el Estado de México

Tras casi cuatro horas de viaje desde Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, hasta Teotihuacán de Arista, Estado de México, Jasso Ramírez permaneció en su cuarto la mayor parte de su estancia de doce días, donde, según las autoridades mexicanas, habría redactado diversas notas que posteriormente fueron encontradas entre sus pertenencias.

De conformidad con la revista Cuartoscuro, en México, la habitación contaba con lo básico: camas, ventilador, clóset y baño. A pesar de ello, un elemento llamó la atención: una imagen colocada en la pared. Se trataba de una foto tomada desde la Pirámide de la Luna, desde donde se observan la Pirámide del Sol y la Calzada de los Muertos.

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Los investigadores del caso consideran que esta imagen pudo haber sido utilizada por el agresor para visualizar el atentado días antes de ejecutarlo, ya que ese mismo punto sería el escenario del ataque, donde una ciudadana canadiense fue asesinada y otros trece extranjeros (colombianos, estadounidenses y brasileños) resultaron heridos.

Por lo tanto, la mañana del lunes 20 de abril, Jasso Ramírez salió del hotel Villa Meztli, ubicado en el barrio Evangelista del sector, rumbo a la zona arqueológica de Teotihuacán, donde recorrió aproximadamente 4.9 kilómetros en un trayecto estimado de 15 minutos y, unos segundos después, ingresó al sitio turístico para abrir fuego.

Habitación sellada

Con arreglo al informe de la división de noticias de TelevisaUnivision, luego de los hechos en Teotihuacán, la habitación fue asegurada por las autoridades, que colocaron sellos en puertas y ventanas. Por ende, en los próximos días se realizarán diligencias para recabar indicios que permitan reconstruir con precisión la planeación del ataque.

Por último, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que el atacante actuó de forma solitaria y que su conducta estuvo presuntamente inspirada en agresiones violentas ocurridas en otros países, como la matanza de Columbine, ocurrida el 20 de abril de 1999, que provocó la muerte de 13 personas y dejó 24 heridos.