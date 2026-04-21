De sueño a pesadilla: Los relatos de testigos del tiroteo en el sector arqueológico de Teotihuacán

Teotihuacán es un amplio complejo arqueológico mexicano al noreste de la Ciudad de México y, conforme a lo expuesto por la cadena de televisión británica BBC, cada año más de dos millones de personas visitan sus pirámides, por lo que estas son consideradas una de las atracciones turísticas más importantes de la nación norteamericana.

Sin embargo, quienes se encontraban en el famoso sitio arqueológico el pasado lunes 20 de abril vivieron momentos de tensión y angustia, debido a que un joven mexicano identificado por las autoridades como Julio César Jasso Ramírez abrió fuego en el lugar, provocó la muerte de una turista canadiense y dejó a otras 13 personas heridas.

Por lo tanto, la jornada turística que prometía ser inolvidable para varios extranjeros terminó convertida en una escena de mucho pánico para decenas de visitantes en la zona de Teotihuacán, quienes vivieron momentos muy angustiosos durante el tiroteo en el complejo arqueológico, que alguna vez fue una floreciente ciudad precolombina.

Tal es el caso de los testigos del tiroteo en la pirámide, quienes compartieron sus relatos con diferentes medios de comunicación en sus respectivos países, dado que las autoridades locales reportaron que ciudadanos de Colombia, Canadá, Rusia y México resultaron gravemente heridos en el ataque, cuyo motivo aún no ha sido identificado.

Relatos de testigos del tiroteo

La joven colombiana de 24 años, Daniela Martínez, fue entrevistada por la cadena Blu Radio y narró los momentos angustiosos que vivió durante el tiroteo ocurrido el lunes 20 de abril en Teotihuacán, ya que se encontraba en un recorrido turístico junto a su esposo cuando la tranquilidad del lugar se vio interrumpida por una serie de disparos.

“Bueno, yo ya estoy bien, un poco más calmada. Todo empezó como un sueño y terminó en una pesadilla”, expresó Daniela Martínez en diálogo con la emisora colombiana, lo que evidencia el impacto emocional que le dejó la experiencia en el complejo arqueológico, muy famoso en Latinoamérica por la Pirámide de la Luna y la Pirámide del Sol.

Lea más sobre la Masacre en Luisiana: La Policía identifica al autor del tiroteo que asesinó a ocho menores de edad

“Me dirigí a México para hacer turismo por un sueño. Yo estaba en el lugar e iba con un grupo de turistas. Ya habíamos entrado y estábamos por ingresar a la Calle de los Muertos cuando empezaron los disparos. Vimos a personas correr, llorar y gritar”, relató la colombiana, quien se encontraba cerca de la calzada al momento de la emergencia.

“Escuchamos la primera descarga, pero ¿quién se iba a imaginar que era eso? Los disparos se escuchaban lejos y esto nos causó confusión; quizá, por el lugar, el sonido se perdía. Las detonaciones no se escuchaban, aunque sí estábamos cerca”, agregó, tras mencionar que la situación se volvió crítica cuando los guías le confirmaron lo ocurrido.

Pirámides y rehenes

Para la mexicana Laura Torres Cano, originaria de Taxco de Alarcón, el incidente sorprendió a todos dentro del recinto arqueológico: “Iba entrando a Teotihuacán cuando escuché las primeras detonaciones. Pensé que eran fuegos artificiales, pero después me di cuenta de que eran disparos”, contó la mujer a la cadena de televisión británica BBC.

"Me adentré y vi al chico que estaba disparando desde arriba en la pirámide. Tenía gente como rehenes. Nos espantamos y nos fuimos hacia abajo", relató por su parte el español Edgar Pérez, de 34 años, quien grabó a un grupo de turistas tirados en el suelo en la misma plataforma donde se encontraba el agresor, antes de que fuera abatido.

"Se escucharon más de 20 disparos, primero esporádicos y después uno tras otro. Al poco tiempo dejó bajar a una chica, pero yo pensé que le iba a disparar por la espalda; gracias a Dios la dejó ir", concluyó una canadiense entrevistada por el periódico mexicano Milenio, tras criticar la eficacia de los protocolos de seguridad en lugares turísticos.