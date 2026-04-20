Masacre en Luisiana: La Policía identifica al autor del tiroteo que asesinó a ocho menores de edad

Durante la tarde del pasado domingo 19 de abril, ocho menores de entre uno y catorce años murieron en un tiroteo masivo que tuvo lugar en la ciudad de Shreveport, ubicada en el estado sureño de Luisiana, por lo que reportes de la Policía de esa localidad calificaron el lamentable suceso como un presunto "altercado doméstico violento".

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, un total de diez personas (ocho niños) recibieron al menos un disparo durante el incidente en la metrópoli de Shreveport, Luisiana, antes de que el sospechoso se diera a la fuga y posteriormente fuera abatido por los agentes de la Policía en el transcurso de la persecución.

El portavoz del Departamento de Policía de Shreveport, Chris Bordelon, anunció públicamente que el principal sospechoso había robado un automóvil al momento de salir del lugar de los hechos y luego fue seguido por las autoridades. Sin embargo, a pesar de los ataques del presunto criminal, ninguno de los agentes resultó herido al abatirlo.

"Esta es una escena extensa como ninguna que la mayoría haya visto jamás", agregó Bordelon, quien mencionó que las autoridades aún estaban recopilando la mayor cantidad de detalles sobre la escena del crimen, que se extendía por tres lugares, ya que el hombre mató a ocho niños en varios tiroteos en diferentes casas de la ciudad de Shreveport.

Identifican al autor del tiroteo

"Creemos que él es el único individuo que efectuó disparos", afirmó el vocero del Departamento de Policía de Shreveport, Chris Bordelon, en referencia al supuesto responsable, debido a que las únicas dos sobrevivientes del tiroteo en Luisiana son dos mujeres adultas, una de ellas con heridas muy graves que ponen en peligro su vida.

Bordelon especificó que la escena del crimen es "extensa" y abarca más de tres hogares en el vecindario de Cedar Grove de Shreveport, por lo que advirtió que la investigación se encontraba en su etapa inicial y que toda la información era preliminar, dado que el domingo no ofreció más detalles sobre las identidades de las víctimas ni del sospechoso.

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Sin embargo, durante la mañana de este lunes 20 de abril, las autoridades de Luisiana lograron identificar al autor del tiroteo que acabó con la vida de ocho menores de edad en la ciudad de Shreveport, en un suceso que calificaron de "masacre", ya que varias de las víctimas eran descendientes directas del principal sospechoso, quien ya fue abatido.

"Esta es una situación trágica, tal vez la situación más trágica que hayamos vivido jamás. Han sido unos días terribles", lamentó Tom Arceneaux, alcalde de esta ciudad del noroeste de Luisiana, de 90 mil habitantes, donde el agresor, quien fue abatido a tiros por la Policía tras huir del lugar de los hechos en un carro robado, se llama Shamar Elkins.

Shamar Elkins

De acuerdo con la directora de comunicaciones del alcalde Arceneaux, Leigh Anne Evensky, el agresor era Shamar Elkins y falleció después de una persecución policial que concluyó en una parroquia de los alrededores de Shreveport. "Varios de los menores eran descendientes de este atacante", agregó la portavoz durante una rueda de prensa.

A su vez, según el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, nacido en Shreveport, el autor del tiroteo más mortífero en el territorio de los Estados Unidos desde diciembre del 2024 era el padre de siete de las víctimas, quienes tenían entre uno y catorce años, por lo que esta masacre comenzó como un problema doméstico. h