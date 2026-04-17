El más grande de América: Bukele inaugura en El Salvador un centro de mantenimiento aeronáutico

Durante la tarde del jueves 16 de abril, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, encabezó la inauguración del Hangar 7 de AEROMAN, presentado como el centro de mantenimiento aeronáutico más grande de América, lo que posiciona a la nación centroamericana como una nueva referente global en servicios de reparación de aviones.

Conforme a lo expuesto por el mandatario salvadoreño de 44 años, este evento representa un gran salto en la infraestructura industrial del país y proyecta a El Salvador como un nuevo referente internacional en el sector aeronáutico, dado que la nueva instalación permitirá multiplicar la capacidad técnica y laboral de gran parte de la nación.

El Hangar 7 de AEROMAN estará ubicado en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y amplía significativamente la capacidad operativa salvadoreña, debido a que, según la Casa Presidencial de Bukele, el complejo suma 16 líneas de mantenimiento para "naves de fuselaje angosto" y eleva la capacidad para atender aviones de fuselaje ancho.

La nueva instalación también permitirá gestionar más aeronaves de manera simultánea, por lo que el presidente Nayib Bukele destacó que con el Hangar 7 de AEROMAN podrán alcanzar las 65 líneas de producción en un solo sitio, lo que convierte a El Salvador en el mayor centro de mantenimiento de América y en el segundo a nivel global.

El centro con la capacidad de transformar la economía salvadoreña

Según el presidente Nayib Bukele, el Hangar 7 de AEROMAN tiene la capacidad de transformar la economía de El Salvador, ya que puede atraer inversiones extranjeras y fomentar la generación de empleo: “Este es el ejemplo de una nación donde las inversiones están seguras. Aquí sí hay seguridad jurídica y estabilidad política”, agregó.

“Aquí hay apoyo ciudadano y garantía de que en todo el futuro previsible El Salvador no va a cambiar su política de desarrollo a través de la inversión”, afirmó el mandatario salvadoreño, quien supone que la apertura del Hangar 7 podría crear más de 1 mil 700 empleos directos, que se suman a los puestos ya existentes en el sector aeronáutico.

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“La formación de talento nacional en este rubro nos permitirá competir a nivel internacional y ofrecer servicios de calidad mundial aquí mismo, en El Salvador”, subrayó Bukele tras mencionar que la nueva infraestructura en el Hangar 7 incorpora múltiples programas de formación técnica, lo que impulsa la especialización de los jóvenes.

Por otro lado, Alejandro Echeverría, director de AEROMAN, la empresa de mantenimiento de aeronaves en El Salvador, recordó el proceso de crecimiento de la nación en este ámbito: “Esto es algo muy importante para un país pequeño como el nuestro. Hace años, con la inauguración del Hangar 6, teníamos el segundo puesto de América”.

Inversión en infraestructura aeronáutica salvadoreña

De acuerdo con la Administración del presidente Nayib Bukele, las grandes inversiones en infraestructura aeronáutica forman parte de una nueva estrategia salvadoreña de atracción de capital y de impulso a sectores de alto valor agregado, por lo que el mandatario sostiene que la nación ha creado un entorno más estable para la expansión.

“La apuesta por sectores especializados como el aeronáutico nos coloca en el mapa y genera oportunidades reales para nuestra gente”, concluyó Bukele, quien considera que ha logrado responder a la demanda creciente de servicios de mantenimiento de aerolíneas internacionales que requieren instalaciones modernas y personal capacitado.