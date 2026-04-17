Donald Trump celebra la decisión de Irán: ¿Qué implica la apertura total del estrecho de Ormuz?

El Gobierno de la República Islámica de Irán anunció que el estrecho de Ormuz —que proporciona el único paso marítimo desde el golfo Pérsico hasta el océano abierto y es uno de los puntos de mayor congestión y relevancia estratégica del mundo— estará abierto a todos los buques comerciales durante el período restante del alto al fuego.

A su vez, el Gobierno iraní añadió que esta nueva medida se alinea directamente con la tregua de diez días entre Israel y el Líbano para intentar alcanzar la paz en la región, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo “unas excelentes” llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones en Medio Oriente.

Frente a este escenario, conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, los precios del petróleo cayeron bruscamente y las acciones repuntaron, como en el caso del Promedio Industrial Dow Jones, que se disparó 940 puntos y recuperó casi todas las pérdidas acumuladas desde el inicio del conflicto con Teherán.

Dadas las circunstancias, otras acciones han experimentado un fuerte repunte este viernes 17 de abril, como las del S&P y el Nasdaq, los dos índices bursátiles más importantes de Estados Unidos, impulsadas por el optimismo en torno al alto el fuego en Medio Oriente y el reciente retroceso en los precios internacionales del petróleo.

Estrecho de Ormuz: El foco de atención

De acuerdo con la cadena de televisión británica BBC, el estrecho de Ormuz ha sido un foco de atención crucial para los mercados globales desde el inicio del conflicto en Teherán, por lo que la disposición de Irán a abrir este canal marítimo clave, aunque sea por diez días, genera un alivio inmediato en los precios internacionales del petróleo.

“Irán anunció que el estrecho de Ormuz está plenamente abierto y listo para el tránsito total”, celebró el presidente estadounidense Donald Trump mediante una publicación en redes sociales, aunque advirtió que el bloqueo de la Armada de Estados Unidos sobre los barcos y puertos iraníes seguirá vigente hasta que finalicen las negociaciones.

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A pesar de eso, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, detalló que los buques comerciales podrán pasar por una ruta determinada y con el permiso de la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama de las Fuerzas Armadas iraníes, hasta que finalice el alto el fuego con Estados Unidos, que terminará el miércoles 22 de abril.

"El Gobierno iraní nunca más volverá a cerrar el estrecho de Ormuz. Este proceso debería ser muy rápido, dado que la mayoría de los puntos ya están negociados. ¡Gracias por su atención a este asunto!", agregó Trump, luego de afirmar que ningún buque ha eludido a las fuerzas navales estadounidenses durante el bloqueo vinculado con Irán.

Posible fin a la guerra

La medida dispuesta por Irán supone un claro gesto de alivio en el conflicto con Estados Unidos e Israel, por lo que se interpreta como una señal positiva hacia un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente. Ante esta situación, la Casa Blanca anunció que es probable que se retome una segunda ronda de negociaciones en Pakistán.

“Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les dije que se mantuvieran al margen, a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo. ¡Fueron inútiles cuando los necesité!”, concluyó Trump, tras criticar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.