Retiran la alerta por tsunami: Los efectos tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió a Japón

Durante la madrugada de este lunes 20 de abril, alrededor de las 3.55 horas, un terremoto de magnitud 7.7 golpeó la costa oriental del centro y noreste de Japón, con una profundidad de 10 kilómetros, y llevó a las autoridades niponas a activar una nueva alerta por tsunami, conforme a lo expuesto por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El sismo se registró a más de 100 kilómetros del puerto de Kuji, en la costa de Sanriku, en el norte de Japón, por lo que la Agencia Meteorológica japonesa tomó la decisión de emitir múltiples alertas de tsunami para las zonas costeras desde Hokkaido hasta la prefectura de Fukushima, con olas que podrían llegar a ser de más de tres metros.

En una conferencia de prensa, la primera ministra, Sanae Takaichi, informó que el puerto de Kuji registró las olas más grandes del tsunami, con casi 80 centímetros de altura, y por esa razón su gabinete está "confirmando el alcance de los daños humanos y materiales", debido a que por el momento no se han registrado víctimas en ese territorio.

Mientras tanto, las autoridades japonesas solicitaron a la población que se encuentra en las zonas más afectadas por la alerta de tsunami que evacúe a lugares más seguros, dado que la previsión es que en los próximos días se produzcan terremotos de una escala similar en la misma zona, como ha ocurrido en ocasiones anteriores en suelo nipón.

Los efectos tras el terremoto

Según el director de la División de Observación de Terremotos y Tsunamis, Shinji Kiyomoto, el Gobierno nipón formó un equipo de emergencias para trabajar conjuntamente con el fin de brindar todo el apoyo necesario, ya que los operadores nucleares no detectaron anomalías ni niveles inusuales de radiactividad en torno a las centrales nucleares.

A su vez, la cadena de televisión NHK, la única emisora pública de Japón, indicó que "no se ha confirmado ningún impacto" en las instalaciones ni en la infraestructura de las plantas nucleares, pero confirmó que se había ordenado la evacuación de los trabajadores en Fukushima Daiichi y Fukushima Daini para prevenir cualquier eventualidad.

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Por otro lado, debido a los cortes de electricidad y a la activación del sistema de prevención, el servicio de trenes se suspendió en varios puntos, como el trayecto entre Tokio y Shizuoka, dado que Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia.

Sin embargo, dado que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para resistir los temblores, los efectos del sismo fueron mínimos en comparación con el terremoto que sufrieron en diciembre del 2025 frente a las costas de Aomori, que dejó más de cuarenta heridos y provocó olas de 710 centímetros, donde se reportaron daños mayores.

Japón retira la alerta por tsunami

Seis horas después de que un terremoto de magnitud 7.7 golpeó la costa oriental del noreste de Japón, las autoridades retiraron la alerta por tsunami emitida tras el sismo que sacudió el país, aunque la Agencia Meteorológica dejó un aviso desde Hokkaido hasta la prefectura de Fukushima, donde el agua puede alcanzar una altura de hasta un metro.

La Agencia Meteorológica de Japón había alertado de que podrían llegar a producirse olas de hasta tres metros de altura en la tarde de este 20 de abril en las prefecturas norteñas de Hokkaido, Iwate y Aomori, pero hasta el momento solo se han registrado olas de 80 centímetros en el puerto de Kuji, por lo que un tsunami es muy poco probable.