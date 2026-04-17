Controversia por los costos para la Copa Mundial: La gobernadora de Nueva Jersey critica a la FIFA

El New Meadowlands Stadium, un estadio multideportivo para 83 mil espectadores ubicado en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, será la sede de la final de la Copa Mundial del 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio. Sin embargo, a casi tres meses de ese partido, la gobernadora del estado le plantó cara a la FIFA.

La abogada y política estadounidense Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey desde enero del 2026, pidió a la Federación Internacional de Futbol Asociación que se hiciera cargo de los gastos de transporte de la Copa del Mundo, ya que se prevé que el precio de los billetes de tren alcance el nivel más alto en la historia del estado Jardín.

Conforme a lo expuesto por Sherrill, los boletos desde Penn Station, la estación de tren más concurrida de Nueva York y Norteamérica, hasta el New Meadowlands Stadium costarán más de US$100 (Q764), a pesar de que el estadio multideportivo está a tan solo 15 kilómetros de distancia y albergará ocho partidos del Mundial, incluida la final.

La gobernadora de Nueva Jersey aseguró que los boletos por el corto trayecto al recinto deportivo usualmente cuestan US$13 (Q99), por lo que esta situación representa un aumento de casi 775%: "Heredamos un acuerdo en el que la FIFA no aporta nada para el transporte y ahora tenemos que pagar una factura de US$48 millones", agregó.

Pelea entre Nueva Jersey y la FIFA

"No voy a endosarles esa factura a los viajeros de Nueva Jersey durante años. La FIFA debería pagar los viajes. Pero, si no lo hacen, no voy a permitir que Nueva Jersey salga perjudicada", agregó la gobernadora Sherrill, quien aseguró que, a costa del estado, la Federación Internacional de Futbol Asociación está ganando casi US$11 mil millones.

Por su parte, Kris Kolluri, directora ejecutiva de NJ Transit, la corporación estatal de transporte público de Nueva Jersey, expresó su apoyo a la solicitud de Sherrill a la FIFA y declaró que, sea cual sea la tarifa, no estará subvencionada por los usuarios habituales en el estado: "No vamos a cargar a los habitantes con esta responsabilidad", añadió.

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De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, los comentarios de Sherrill y Kolluri aparentemente tomaron por sorpresa a la FIFA, ya que un portavoz del organismo aseguró: "Estamos bastante sorprendidos por el nuevo enfoque. Los acuerdos originales exigían transporte gratuito para los aficionados a todos los partidos".

"Reconociendo la presión que esto suponía para las ciudades, la FIFA ajustó los requisitos del acuerdo en todas las sedes de la siguiente manera: todos los poseedores de entradas y las personas acreditadas deberán poder acceder al transporte a precio de coste para desplazarse a los estadios los días de partido", comentó el vocero oficial.

Planes de transporte y movilidad

"La FIFA trabajó durante cuatro años con las ciudades anfitrionas en planes de transporte y movilidad, incluida la gestión de millones de dólares en fondos federales para apoyar a las ciudades anfitrionas en materia de transporte", explicó el representante, quien refutó la idea de que el organismo fuera responsable de pagar todos los gastos.

"El Mundial atraerá a millones de aficionados, junto con el consiguiente impacto económico. Muchos viajarán a Nueva Jersey para disfrutar de los partidos, y la FIFA desconoce que en el estadio se haya celebrado anteriormente ningún otro evento en el que los organizadores hayan tenido que sufragar todo el transporte", argumentó.

Sin embargo, en respuesta a la declaración de la FIFA, la gobernadora de Nueva Jersey replicó que su administración heredó un acuerdo en el que la FIFA no aporta nada para el transporte, al tiempo que elimina el estacionamiento en el recinto deportivo, excepto para el parqueo prémium, donde la FIFA cobra US$200 (Q1 mil 529) por plaza.