Los más altos del Mundial: Revelan los precios del transporte público para partidos en Nueva Jersey

Durante la noche del pasado domingo 19 de abril, la corporación estatal de transporte público de Nueva Jersey, NJ Transit, confirmó que el boleto de tren de ida y vuelta desde Manhattan, el distrito más poblado de la ciudad de Nueva York, será casi doce veces más costoso que la tarifa habitual para los partidos de la Copa Mundial del 2026.

Ante esta situación, los precios de las entradas para los compromisos internacionales no serán lo único que vacíe los bolsillos de los aficionados al futbol que asistan a los partidos de la Copa Mundial en los estadios de Estados Unidos, ya que el costo del transporte amenaza con convertirse en el segundo gran dolor de cabeza de los fanáticos.

Dadas las circunstancias, en junio y julio del 2026, viajar al MetLife Stadium, un estadio multideportivo ubicado en Nueva Jersey, desde la Ciudad de Nueva York tendrá un precio superior al habitual, con cifras que multiplican el gasto típico en tren, por lo que la fiebre por la Copa Mundial en Norteamérica ya empieza a sentirse en Estados Unidos.

Esto se debe a que la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, explicó que su administración heredó un acuerdo en el que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) no aporta nada para el transporte, al tiempo que elimina el estacionamiento en el estadio, excepto el prémium, donde la FIFA cobra casi US$200 (Q1 mil 529) por plaza.

El costo del transporte preocupa más

Conforme a lo expuesto por el conglomerado de medios deportivos ESPN, los boletos de ida y vuelta desde la Ciudad de Nueva York para asistir a los encuentros de la Copa Mundial que se celebrarán en el MetLife Stadium, situado en Nueva Jersey, costarán US$150 (Q1 mil 146), y habrá unos 40 mil boletos para cada día de partido mundialista.

Eso es casi doce veces la tarifa habitual de US$12.90 (Q98.60) por el trayecto de aproximadamente 15 minutos y 14 kilómetros desde Penn Station en el distrito de Manhattan, la principal y más concurrida estación de tren de Nueva York y Norteamérica, hasta el recinto deportivo ubicado en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey.

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Asimismo, como el estacionamiento en el MetLife Stadium no estará disponible para la mayoría de los aficionados, las autoridades de Nueva Jersey prevén que más de 40 mil personas utilizarán el transporte público en cada partido que se dispute en East Rutherford, por lo que el gasto total sería de US$6 millones por cada encuentro del Mundial.

Con capacidad para más de 82 mil 500 espectadores, el MetLife Stadium albergará ocho partidos de la Copa del Mundo del 2026, incluida la gran final del domingo 19 de julio, por lo que la gobernadora sostuvo que el recargo era necesario para evitar que los contribuyentes del estado quedaran con una "deuda por años" por haber sido sede.

“No es abuso, es recuperar costos"

La postura del estado de Nueva Jersey es que el recargo se aplicó para evitar que la carga financiera recaiga de forma permanente sobre los contribuyentes. Por ello, la gobernadora sostuvo que la medida era necesaria para que los residentes no se quedaran con el pago tras el regreso del Mundial a Estados Unidos por primera vez en 30 años.

“No es especulación con el precio; estamos intentando recuperar lo que cuesta. No es abuso, literalmente estamos intentando recuperar nuestros costos”, afirmó el presidente y director ejecutivo de NJ Transit, Kris Kolluri, quien defendió el aumento impuesto por la gobernadora de Nueva Jersey y criticó a la FIFA por esta situación en Estados Unidos.