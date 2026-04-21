El atacante de Teotihuacán: Un joven mexicano que admiraba la masacre de Columbine y a Hitler

Durante la noche del pasado lunes 20 de abril, las autoridades mexicanas informaron que el autor del tiroteo, que dejó al menos dos muertos y 13 extranjeros lesionados en la zona arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el centro de la nación norteamericana, fue identificado como Julio César Jasso, de 27 años, residente de la Ciudad de México.

Conforme a lo expuesto por la Fiscalía General de la República de México (FGR), durante el tiroteo actuó un solo agresor, por lo que el órgano responsable de investigar y perseguir los delitos federales en el país señaló que la causa de su muerte será determinada mediante los protocolos correspondientes y no compartió más detalles al respecto.

Sin embargo, la FGR indicó que la identificación del agresor se realizó tras el hallazgo de una credencial de elector en el sitio, cuyos datos y fotografía coinciden con el joven mexicano que aparece en las grabaciones del tiroteo difundidas en diversas plataformas digitales, las cuales se viralizaron rápidamente debido a la gravedad de la situación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el motivo del ataque ni han dado a conocer más detalles sobre el perfil del agresor, aunque algunas versiones difundidas en redes sociales sugieren que el atacante pudo haber sido abatido por agentes de la Guardia Nacional, según videos, lo cual no ha sido confirmado oficialmente.

Admirador de la masacre de Columbine y de Hitler

De conformidad con la cadena de televisión Telediario, el atacante que mató a tiros al menos a dos personas e hirió a otras 13 en la zona arqueológica de Teotihuacán, México, admiraba la masacre perpetrada en el instituto estadounidense de Columbine y al dictador nazi Adolf Hitler, conocido por el genocidio de alrededor de seis millones de judíos.

Asimismo, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, el responsable del tiroteo dejó en la escena del crimen un portarretratos con una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía junto a los asesinos de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, quienes se suicidaron en 1999 tras matar a 13 personas y herir a 24 en Colorado.

Lea más sobre la Masacre en Luisiana: La Policía identifica al autor del tiroteo que asesinó a ocho menores de edad

La masacre del instituto Columbine, considerada el primer tiroteo escolar masivo en el territorio de los Estados Unidos, también ocurrió un 20 de abril, el mismo día que el ataque en la zona turística de las pirámides de Teotihuacán, donde murieron al menos dos turistas canadienses, por lo que las pruebas apuntan a una ideología más extremista.

Además, la cadena de televisión mexicana Telediario MX resaltó que las autoridades han encontrado varias fotos del asesino posando con el saludo nazi popularizado por Adolf Hitler, quien también nació un 20 de abril, de manera que el agresor posiblemente fomentaba una visión del mundo dividida, en la que los oponentes son enemigos.

Tiroteo en la Pirámide de la Luna

El tiroteo ocurrió en la Pirámide de la Luna, donde el sujeto armado abrió fuego contra visitantes desde una zona elevada, en un momento de alta afluencia turística, lo que provocó escenas de pánico y una estampida. El agresor fue hallado muerto en el sitio, en un aparente suicidio, según reportes iniciales del Gabinete de Seguridad de México.

No obstante, aún no está claro si el agresor, que murió tras el ataque, se suicidó o falleció por disparos de las autoridades. Además, se dio a conocer que, en la fotografía generada por inteligencia artificial, el hombre llevaba una playera con la leyenda: "Desconéctese y autodestrúyase", una frase que glorifica a los asesinos de masas en redes.