Qué pasó en Teotihuacán: tiroteo deja una turista canadiense muerta y varios heridos

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Qué pasó en Teotihuacán: tiroteo deja una turista canadiense muerta y varios heridos

Un tiroteo en Teotihuacán dejó una turista canadiense muerta y varios heridos; el atacante se suicidó y autoridades investigan.

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Imagen de referencia. Tiroteo en Teotihuacán deja una turista canadiense muerta y varios heridos; autoridades investigan el ataque. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Imagen de referencia. Tiroteo en Teotihuacán deja una turista canadiense muerta y varios heridos; autoridades investigan el ataque. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Una turista canadiense murió este lunes y cuatro más resultaron heridos en un tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los centros turísticos y patrimoniales más emblemáticos de México, informó el Gabinete de Seguridad.

“De acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida.

amentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida”, señalaron en un mensaje en redes sociales las autoridades mexicanas.

Según la información, varias personas habrían resultado lesionadas, pero ya reciben atención médica en el lugar.

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Minutos después, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los hechos y expresó su “sincera solidaridad” con las personas afectadas y sus familias.

Asimismo, señaló que está en contacto con la embajada canadiense.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”, apuntó.

Finalmente, afirmó que estará atenta al evento y que se seguirá informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad.

El tiroteo fue difundido en videos de redes sociales, donde se puede apreciar al presunto agresor en lo alto de la Pirámide de la Luna, cuando repentinamente se escuchan algunas detonaciones y una mujer grita “llamen a la policía”, mientras turistas, algunos de ellos extranjeros, abandonan apresuradamente el sitio entre escenas de confusión.

Tras los hechos, elementos de la Guardia Nacional y de la policía del Estado de México desplegaron un operativo y acordonaron la zona arqueológica, ubicada a unos 50 kilómetros de la capital mexicana, mientras continúan las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la turista que murió ni la del atacante, sin embargo, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), precisó que hay otras seis personas lesionadas, cuatro de ellas por arma de fuego y dos más por caídas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos para su atención médica.

Teotihuacán, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, es uno de los destinos más visitados del país y recibe cada año a millones de turistas atraídos por las pirámides del Sol y de la Luna

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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