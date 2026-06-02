Fraijanes lanzará Mi Bus Express, una red de transporte con más de 50 estaciones y que empezará a operar este 2026

La Municipalidad de Fraijanes anunció el lanzamiento de Mi Bus Express, un nuevo sistema de transporte público municipal que busca mejorar la movilidad de los vecinos mediante una red de más de 50 estaciones distribuidas en los principales corredores viales del municipio.

El proyecto contempla una inversión inicial de Q15 millones destinada a la adquisición de unidades de alta capacidad, cada una con espacio para 85 pasajeros. La iniciativa pretende reducir los trasbordos, mejorar la conectividad entre comunidades y ofrecer una alternativa más segura y ordenada para los usuarios.

El alcalde Daniel Rustrián explicó que la propuesta surge como respuesta a problemas recurrentes en el transporte colectivo, entre ellos la sobrecarga de pasajeros, la falta de certeza en las tarifas, deficiencias en el servicio y riesgos para la seguridad vial.

Según la comuna, el sistema permitirá conectar cerca del 90% del territorio de Fraijanes, incluyendo el casco urbano, aldeas, centros educativos, áreas comerciales, servicios de salud y zonas laborales.

La red estará integrada por más de 50 estaciones ubicadas en tres corredores estratégicos: la carretera a El Salvador (CA-1), la ruta de ingreso a Fraijanes (RN-2) y la vía hacia Pavón y Lo de Diéguez (RD GUA-13).

Estas son las principales estaciones de Mi Bus Express

La red de Mi Bus Express estará distribuida estratégicamente en los principales corredores viales de Fraijanes, con el objetivo de conectar áreas residenciales, centros educativos, zonas comerciales, servicios de salud y puntos de alta concentración de usuarios, y uno de los objetivos principales es evitar los trasbordos.

Según la planificación municipal, las estaciones fueron definidas con base en los patrones de movilidad identificados en el municipio, donde miles de personas se desplazan diariamente hacia la Ciudad de Guatemala para trabajar, estudiar o acceder a distintos servicios.

Las paradas estarán ubicadas sobre tres corredores principales: la carretera a El Salvador (CA-1), la Ruta Nacional 2 (RN-2) y la vía que comunica con Lo de Diéguez (RD GUA-13). Estas rutas concentran buena parte del tránsito diario y permiten enlazar comunidades que actualmente requieren varios trasbordos para movilizarse dentro del municipio.

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Ruta Carretera a El Salvador (CA-1)

El corredor incluye las estaciones, entre otras:

Olmeca

Tajín

Starbucks

Km 20

Casa de Dios

Madero DecoCity

Rabanales

Ruta Fraijanes (RN-2) – Circuito 1

Las estaciones previstas son, entre otras:

Olmeca

Tajín

Sausalito

Bellotas

Puerta

Parque-Pinulito 1

Parque-Pinulito 2

Mercado

El Cerrito

Los Verdes

Ruta Fraijanes (RN-2) – Circuito 2

Este circuito contempla estas estaciones, entre otras:

Olmeca

Tajín

Sausalito

Bellotas

Puerta

Manantiales

Ruta Lo de Diéguez (RD GUA-13)

La ruta incluirá estas estaciones, entre otras:

Olmeca

La Torre

Terra Vista

Las Brisas

Del Tanque

La Galeno

PNC

Escuela

Mapa preliminar de las rutas que recorrerá Mi Bus Express en Fraijanes. La imagen muestra parte de las estaciones contempladas en el proyecto; la red completa incluirá más de 50 paradas distribuidas en distintos corredores del municipio. (Foto, Prensa Libre: cortesía Municipalidad e Fraijanes

La municipalidad indicó que las estaciones facilitarán la conexión entre comunidades, centros educativos, áreas comerciales y servicios esenciales, además de permitir enlaces con otros sistemas de transporte que operan en el municipio.

Tarifa de Mi Bus Express aún no ha sido definida

Las autoridades informaron que el costo del pasaje continúa en análisis. Una mesa técnica trabaja actualmente en la definición de la tarifa y del mecanismo de cobro, que podría implementarse mediante una tarjeta electrónica para reducir el manejo de efectivo dentro de las unidades.

La comuna señaló que el objetivo es ofrecer una tarifa accesible para los usuarios sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.

Actualmente, algunos vecinos destinan entre Q20 y Q30 diarios al transporte debido a los múltiples trasbordos que deben realizar para movilizarse dentro y fuera del municipio.

¿Cuándo comenzará a operar Mi Bus Express?

De acuerdo con el cronograma municipal, Mi Bus Express podría iniciar operaciones entre noviembre y diciembre del 2026, siempre que las distintas etapas del proyecto avancen conforme a la planificación establecida.

Las autoridades aclararon que el nuevo sistema no sustituirá a los servicios de transporte existentes, sino que funcionará como una alternativa municipal para fortalecer la movilidad interna y facilitar la conexión con otros medios de transporte.

La diferencia entre Mi Bus Express y Mi Bus gratuito

La municipalidad destacó que Mi Bus Express es un proyecto distinto al programa Mi Bus, implementado desde 2024 con unidades eléctricas gratuitas que operan en recorridos cortos dentro del casco urbano.

Según la comuna, ese servicio ha beneficiado a más de 150 mil vecinos, principalmente estudiantes, adultos mayores y personas que se desplazan hacia escuelas, mercados y centros de atención médica.

A diferencia de ese programa, Mi Bus Express utilizará unidades de combustión con mayor capacidad de pasajeros para cubrir trayectos más extensos y adaptarse a la topografía del municipio.