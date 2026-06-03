Pago del subsidio a combustibles en Guatemala supera Q800 millones y entra a fase de evaluación

La cuarta semana de implementación del subsidio a los combustibles siguió la tendencia de las anteriores y superó los Q200 millones. Con ese comportamiento, en cuatro semanas se llegó a la ejecución Q811.2 millones en subsidio a combustibles como diésel y gasolinas.

En esa semana, el monto fue de Q206 millones 750 mil 019, el cual ya fue pagado, según informó el viceministro de Energía y Minas encargado del tema de hidrocarburos, Erwin Barrios, del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En la primera semana (del 28 de abril al 4 de mayo), la subvención representó Q175.5 millones; en la segunda (del 5 al 11 de mayo), Q215.1 millones; en la tercera (del 12 al 18 de mayo), Q213.8 millones; y en la cuarta (del 19 al 25 de mayo), el monto mencionado de Q206.7 millones.

Derivado de esa ejecución, de los Q2 mil millones aprobados en el Decreto 11-2026 del Congreso, quedan disponibles alrededor de Q1 mil 188.8 millones. Además, ya cerró la quinta semana (del 26 de mayo al 1 de junio), la cual está pendiente de pago.

MEM analiza focalización; Finanzas dice que se debe evaluar

El Decreto 11-2026, referente a la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, establece que el subsidio tendrá una duración de tres meses o hasta que se agote la disponibilidad presupuestaria autorizada, lo que ocurra primero.

La implementación comenzó el 28 de abril, por lo que, de cumplirse los tres meses, el plazo llegaría hasta el 27 de julio. Sin embargo, desde mediados del mes pasado, Barrios dijo que, en estimaciones simples, de mantenerse el comportamiento de consumo —que representó alrededor de Q200 millones semanales—, el subsidio podría agotarse en 10 semanas desde su vigencia, es decir, hacia mediados de julio.

Refirió que seguirán analizando la tendencia de consumo, así como los precios internacionales, pues esperan que estos bajen.

Ahora, el MEM analiza mecanismos para focalizar el subsidio hacia el transporte que más incide en los costos para la población, como el de carga —incluidos alimentos— y el transporte público de pasajeros. Esto, ante la posibilidad de que el presupuesto aprobado no alcance para los tres meses previstos o deba ampliarse el plazo si los precios internacionales continúan altos.

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El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, dijo la semana pasada que esperan que el presupuesto aprobado sea suficiente para los tres meses previstos, con base en un escenario optimista en el que los países involucrados en el conflicto de Medio Oriente lleguen a acuerdos, lo cual permitiría estabilizar los precios, aunque señaló que es impredecible.

El funcionario considera que, bajo ese escenario, se podría eliminar fácilmente el subsidio, pero, si no ocurre, en el MEM se discuten opciones de focalización.

Añadió que buscan mecanismos para que el efecto de las alzas en la población sea menor, ya que la focalización consistiría en dirigir el subsidio hacia los usos donde la incidencia del precio de los combustibles es mayor, como el transporte de pasajeros o de carga de productos básicos.

Para ello, también se requiere coordinación con otras instituciones, dijo Ventura en esa ocasión.

Por aparte, esta semana el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, opinó que el subsidio cumple su función y permite que el nivel de actividad económica no disminuya, lo cual, según el funcionario, ayuda a mantener el crecimiento económico y las condiciones de empleo, a la par de cuidar los recursos de los hogares.

El ministro expuso que, al haberse cumplido un mes de su aplicación, realizan evaluaciones y creen que, de mantenerse el ciclo de consumo, se ejecutarán los Q2 mil millones a lo largo de julio. Consultado sobre si podría alcanzarse ese monto en la primera quincena de julio, indicó que no lo saben con precisión.

Conversación desde el ámbito técnico

Según el ministro de Finanzas, también analizan el comportamiento del mercado para los próximos meses. “Nuestro objetivo con el subsidio era ir dando una gradualidad al incremento de precios de los derivados del petróleo. Eso se ha cumplido; creo que la sociedad ya tiene una expectativa bastante más clara de que, infortunadamente, la guerra está afectando los precios de los combustibles y los continuará afectando, quizá en menor proporción de como lo vimos en los meses anteriores, y eso es lo que nos permitirá comprender que ya hay un reajuste en las variables económicas, aun con este nuevo nivel de precios al que tendremos que acostumbrarnos”, comentó el funcionario.

Sobre el posible apoyo a opciones como las mencionadas por el ministro de Energía y Minas para focalizar el subsidio hacia los rubros con mayor incidencia en los precios a la población, Menkos indicó que el diseño de los subsidios depende de las entidades rectoras y también de la disponibilidad de fondos.

Sin embargo, considera que “esa conversación hay que tenerla desde un ámbito muy técnico y con una comprensión más clara de lo que está sucediendo en el mercado internacional”.

Por ejemplo, mencionó que en la Junta Monetaria, algunos datos revisados revelan que el precio esperado del barril de petróleo en los próximos meses podría caer a alrededor de US$84, lo cual permitiría una disminución en los precios actuales de los combustibles.

Indicó que se debe analizar con cuidado y con la visión de mantener un equilibrio entre la temporalidad de los subsidios, la capacidad de recursos y la necesidad de no limitar el crecimiento económico ni afectar el empleo o el bienestar ciudadano.

“Son muchas variables en juego que requieren una evaluación más precisa y más profunda”, expresó el ministro de Finanzas.