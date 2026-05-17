Subsidio a combustibles podría agotarse antes de los tres meses, por alto consumo

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ya solicitó que se efectúe el primer pago del subsidio de los combustibles, y también conoce el monto que corresponderá al segundo: uno por Q175.5 millones y el otro que supera los Q200 millones.

Con base en ello, hacen proyecciones, pero creen que, de mantenerse ese comportamiento, el presupuesto aprobado para el apoyo se agotará antes de que se cumplan los tres meses, según explicó el viceministro de Energía y Minas, Erwin Barrios.

Respecto de las solicitudes de pago que deben hacer los importadores de gasolinas y diésel ante el MEM cada semana —porque el combustible ya debe salir de sus terminales con el subsidio aplicado—, Barrios explicó que el monto original del primer pago es de Q175.5 millones; sin embargo, el monto a desembolsar será de Q147.4 millones, ya que existe una factura, por alrededor de Q28.1 millones, pendiente de un requisito.

En tanto, según Barrios, lo que corresponde a la solicitud del segundo pago supera los Q200 millones y podría llegar a Q215 millones.

Aunque el funcionario explicó que cada semana podría ser diferente y deben seguir observando la tendencia haciendo proyecciones, expuso que con los datos que ya se conocen, y con “la proyección simple”, les hace creer que se agotará primero el presupuesto asignado que el plazo de los tres meses.

Consultado respecto de la búsqueda de más recursos para cubrir ese plazo, el funcionario recordó que la ley establece que se debe pagar según lo que ocurra primero, es decir, el tiempo o el monto del presupuesto aprobado.

El Decreto 11-2026, que contiene la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, establece que el subsidio tendrá una duración de tres meses, contados a partir de la publicación del reglamento del decreto o hasta que se agote la disponibilidad presupuestaria autorizada en esta ley, según lo que ocurra primero.

El monto aprobado es de Q2 mil millones, mientras que la implementación del subsidio entró en vigencia el 28 de abril, por lo que el plazo de los tres meses concluye a finales de julio próximo.

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Refirió que aún es temprano para definir qué pasará, pero tienen presente que existen dos posibilidades: una es que los consumos cambien y se cumpla el tiempo, o que se termine el presupuesto y no se llegue al plazo mencionado.

Haciendo un ejercicio con los datos citados, y si se mantiene la tendencia de pago de subsidio de aproximadamente Q200 millones semanales, el monto de Q2 mil millones alcanzaría para unas 10 semanas en total, y al haber iniciado el 28 de abril, ese plazo abarcaría alrededor de la primera semana de julio.

El viceministro indicó que la aritmética simple hace pensar en eso, pero insistió que se deberá observar semanalmente el comportamiento del consumo. Agregó que posiblemente en las primeras semanas del subsidio, la población vio la rebaja en el precio y aprovechó para llenar los tanques, pero un escenario es que la demanda merme o aumente, dependiendo de la variación de los precios nacionales cada semana basados en el precio internacional.

En la actualidad, el precio del petróleo y sus derivados sigue siendo volátil. Se observa más estable, pero se mantiene alrededor de los US$100; la expectativa es que tienda a bajar, pero esta reducción no sería inmediata ni tan notoria como fue el alza, expuso.

Procedimiento

La SAT ya trasladó al MEM la información de la primera semana, y dicha cartera solicitó el viernes 15 de mayo al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) que efectúe el pago de los Q147.4 millones mencionados.

El monto por compañía importadora es de Q43.5 millones para Uno; Q40.5 millones para Puma, y Q63.4 millones para Chevron.

El viceministro dijo que, luego de hacer las verificaciones correspondientes, el MEM ya realizó la solicitud de pago al Minfin, y esta institución es la que instruye al banco para que se efectúe el pago.

Considera que el pago se hará efectivo entre el viernes último y el lunes 18 de mayo.

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El pago será semanal y el MEM ya cuenta con el segundo informe de la SAT desde el miércoles, y prevén que los siguientes sean más ágiles ahora que ya se cuenta con las reglas autorizadas; además, ya tienen establecido el procedimiento y lo probaron en la práctica.

Barrios indicó que se emitió un reglamento de pago por medio de un acuerdo ministerial y se habilitó la recepción de las facturas de los importadores

Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), el MEM ya cuenta con los Q2 mil millones para cubrir el subsidio. El Minfin ya efectuó la modificación para dotarlo de Q808 millones provenientes de los ministerios de Comunicaciones, de la Defensa Nacional y de Agricultura, pero no ha divulgado de dónde proviene el monto restante.