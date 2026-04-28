Entra en vigor el subsidio al combustible en Guatemala: esta es la tabla oficial de precios de referencia

Los precios del combustible han estado en el centro de atención en las últimas semanas, tras los constantes aumentos en el precio del galón derivados del conflicto bélico en Medio Oriente.

Guatemala implementó medidas para apoyar al consumidor final, por lo que el Ejecutivo sancionó el subsidio de Q8 y Q5 por galón de diésel y gasolinas.

Luego, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó el reglamento del subsidio a los combustibles.

Este martes 28 de abril, el MEM publicó en el Diario de Centro América el Acuerdo 189-2026, en el que establece el mecanismo de cálculo para determinar los precios de referencia de venta en terminal y los precios de referencia al consumidor final, para la implementación adecuada del apoyo social temporal para los consumidores de diésel y gasolinas.

El referido apoyo económico de emergencia está vigente a partir de este martes, según publicó el MEM.

El acuerdo explica que el precio de referencia de venta en terminal (Ex-Rack) se refiere al costo de venta en terminal de almacenamiento, que incluye el apoyo social temporal, el cual servirá como referencia para la supervisión, transparencia y verificación en la comercialización de diésel y gasolinas.

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Mientras tanto, el precio de referencia al consumidor final es el costo de venta en estación de servicio, el cual refleja el apoyo social temporal en las cabeceras departamentales y sus municipios.

Los rangos de referencia para la variación del precio al consumidor final consideran la distancia entre las terminales de almacenamiento y las estaciones de servicio, que incide en el valor del flete terrestre para los municipios de cada departamento.

El Estado de Guatemala contribuirá con un promedio de Q22.2 millones diarios para cubrir los subsidios.

El precio de referencia en los municipios incluye un rango para la variación de los precios al consumidor final.

Usuarios reportan baja en los precios

Algunos usuarios ya reportan baja en el precio del combustible en algunas gasolineras de la ciudad de Guatemala.

En algunas gasolineras, el precio del galón de diésel amaneció a Q34.32, mientras que el de gasolina regular, a Q35.76, y el de superior, a Q36.76.

MEM publica tabla de precios

El MEM publicó una tabla con los precios de referencia de venta en terminal Ex-Rack y los precios de referencia al consumidor final.

Explicó que los precios de referencia que por ahora aparecen en la tabla tendrán vigencia del 28 de abril al 4 de mayo del 2026. El MEM será el encargado de actualizar los precios de referencia.

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