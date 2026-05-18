Exportaciones digitales crecerán hasta 42% hacia el 2040, prevé la OMC

Johanna Hill, directora general adjunta de la Organización Mundial del Comercio (OMC), respondió a Prensa Libre consultas sobre la situación de la moratoria a los aranceles de transmisiones electrónicas.

También explicó que, al referirse a cifras, en la OMC utilizan la estadística de los servicios entregados digitalmente como medida de lo que el comercio digital puede representar para un país; sin embargo, ese comercio puede ser más amplio de lo que la moratoria cubre, ya que cada país lo define de manera individual.

Aun así, la funcionaria señaló que los servicios entregados digitalmente se han convertido en uno de los componentes más dinámicos del comercio mundial.

Según los datos citados en la entrevista, desde el 2020 las exportaciones globales de estos servicios han crecido alrededor de un 10% anual, y mencionó lo que detectaron para Guatemala.

¿Cuál es el estatus de la moratoria de la OMC para transmisiones electrónicas?

En 1998, los ministros tomaron la decisión de crear una moratoria multilateral sobre los aranceles aduaneros a las transmisiones electrónicas. En cada conferencia ministerial esa decisión se ha ido renovando. En la conferencia ministerial número 13, los ministros indicaron que esta moratoria iba a expirar en la conferencia ministerial 14 o a finales de marzo del 2026, cualquiera que fuera primero, y en esta última, realizada en Yaundé, Camerún, los miembros no tomaron ninguna nueva decisión sobre este tema. Entonces, esa moratoria expiró.

Las moratorias usualmente han sido por un período de dos años. Hubo dos momentos en que la moratoria expiró debido a una ausencia de resultados en las conferencias ministeriales: una en Seattle, en 1999, y la otra en Cancún, en el 2003. En ninguno de los dos casos la prórroga de la moratoria fue sujeto de algún tipo de cuestionamiento o controversia, sino que las conferencias ministeriales se interrumpieron por otros motivos. Así que es una situación diferente de la que enfrentamos ahora, pero sí hay un precedente de que en la moratoria ha habido una pausa y después los ministros deciden retomarla. Pero es importante entender que, a nivel multilateral, en estos momentos no está vigente la moratoria.

¿Qué productos y servicios entran en este sector de transmisiones electrónicas y de qué montos se puede hablar?

Es una pregunta compleja de responder. Las decisiones sobre la no imposición de derechos arancelarios sobre transmisiones electrónicas (en 1998) eran textos políticos y de compromiso. En diferentes países, los sectores podrían definirse de forma diferente, especialmente cuando hablamos del tema de fines estadísticos, y creo que es una advertencia que se debe tomar en cuenta.

Pero para entender la importancia de lo que son las normas digitales, como, por ejemplo, la moratoria del comercio electrónico, el mejor lugar donde empezar a ver este tema es en los datos. Como medir el comercio digital es un concepto complejo y recopilar los datos resulta también complejo, los datos que sí se pueden conocer son los que se relacionan con los servicios digitales o los servicios entregados digitalmente, y estas estadísticas disponibles en los países ofrecen una buena indicación de las tendencias y relevancia del comercio digital.

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Los servicios entregados digitalmente incluyen varios tipos de categorías, por ejemplo, servicios de telecomunicaciones, servicios financieros digitales, servicios informáticos e informativos, cargos, por ejemplo, derechos de uso de propiedad intelectual; todo ese tipo de servicio entra aquí.

Pero esas son categorías que utilizamos con fines estadísticos; pueden o no coincidir con el alcance de la moratoria, porque eso a su vez es objeto de debate entre los miembros.

Johanna Hill, directora general adjunta de la OMC,, expone que el comercio digital continúe creciendo pese al fin de la moratoria sobre aranceles a transmisiones electrónicas. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla de la conferencia virtual).

¿Qué reflejan esos datos?

Que los servicios entregados digitalmente han sido el componente más dinámico del comercio exterior en los últimos años.

Segundo, desde el año 2020 el valor de las exportaciones globales de estos servicios creció en promedio un 10% anual. Es un ritmo mayor a lo que crece normalmente el comercio de mercancías.

Y cuando medimos este tipo de servicios entregados digitalmente en términos de volumen, se tiene una tasa media anual de crecimiento de un 7%, y esta tendencia se ha visto muy impulsada por el trabajo y estudios hechos desde casa, todas las medidas que se tomaron durante la pandemia, que le dieron un impulso adicional a lo que es el comercio digital, y hoy en día estamos viendo que con la adopción de la inteligencia artificial esta tendencia se puede intensificar aún más.

Los economistas en la OMC elaboran el Informe Mundial de Comercio y el del año pasado se concentró en el efecto de cómo puede el comercio con inteligencia artificial, trabajando juntos, beneficiar a los diferentes países miembros del sistema. Una proyección es que la adopción y despliegue generalizado de la inteligencia artificial puede intensificar aún más las exportaciones de los servicios entregados digitalmente, y puede crecer hasta un 42% para el 2040.

Respecto de Guatemala, lo que tenemos es que los servicios entregados digitalmente por Guatemala representan alrededor de un 33.2% de todos los servicios comerciales que Guatemala exporta. Y en promedio entre el año 2020 y el 2025 han crecido anualmente a un promedio de 4%.

¿Se puede hablar de que este 33.2% del segmento de transmisiones electrónicas es lo que no tiene arancel?

No, estamos hablando de dos universos: uno es el universo estadístico, que no es necesariamente el que encaja completamente con la definición de transmisiones electrónicas. Pero nosotros en la OMC ocupamos la estadística de los servicios entregados digitalmente como una medida de lo que el comercio digital puede representar para un país. Y ese comercio digital puede que sea más amplio de lo que la moratoria cubre, porque eso cada país lo está definiendo de manera individual.