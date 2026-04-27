Gasolina en Guatemala alcanza su mayor alza desde febrero: Estos son los precios por galón

A cuatro días de la entrada en vigor del subsidio al combustible en Guatemala, los precios de la gasolina y diésel registraron un incremento significativo desde el fin de semana, según el monitoreo realizado por Prensa Libre.

El seguimiento evidencia que el 26 de abril algunas estaciones de servicio comenzaron a ajustar sus precios al alza, tendencia que se ha consolidado este 27 de abril, cuando la mayoría de las gasolineras ya había nivelado los nuevos valores.

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Precios actuales al 27 de abril

En modalidad autoservicio estos son los precios:

Gasolina superior: Q41.37 – Q41.39 por galón

Gasolina regular: Q40.37 – Q40.39 por galón

Diésel: Q42.27 – Q42.37 por galón

Precio de galón de combustible, el punto de quiebre

Con el aumento de estos últimos días, el 27 de abril se posiciona como un punto de quiebre en el comportamiento de los precios de los combustibles en Guatemala desde el 28 de febrero, al registrar el incremento más fuerte en un solo día.

A diferencia de las rebajas graduales observadas entre el 10 y el 20 de abril —impulsadas por un alto al fuego parcial entre Estados Unidos e Irán—, el aumento reciente fue abrupto y generalizado, impactando tanto a la gasolina superior, gasolina regular y el diésel.

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Precio de la gasolina: de bajas a alzas

Entre el 10 y el 22 de abril, los precios de los combustibles habían registrado una tendencia a la baja, con reducciones de aproximadamente Q1.50 por galón en gasolinas y hasta Q2.00 en diésel, derivadas de la estabilización internacional.

Sin embargo, el cambio entre el 26 y el 27 de abril marcó un giro abrupto, con incrementos que revirtieron gran parte de esas reducciones en un solo día.

En ese contexto, las gasolinas subieron cerca de Q2.40 por galón en un solo día, superando incluso las rebajas acumuladas días antes, mientras que el diésel aumentó entre Q1.58 y Q1.68 por galón.

Evolución de precios en abril

Combustible 6 de abril (máximo) 22 de abril (mínimo) 27 de abril (repunte) Gasolina superior Q40.46 Q38.99 Q41.37 – Q41.39 Gasolina regular Q39.99 Q37.99 Q40.37 – Q40.39 Diésel Q43.69 Q40.69 Q42.27 – Q42.37

Este comportamiento refleja la alta volatilidad en los precios del combustible, en un contexto marcado por factores internacionales y a la espera de la aplicación del subsidio, prevista para el 1 de mayo.

Al momento de la publicación de esta nota, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aún no ha divulgado su monitoreo oficial de los precios de los combustibles, por lo que los datos presentados corresponden al seguimiento independiente realizado en estaciones de servicio.

MP no ve especulación en precios de combustibles

Por su parte, el Ministerio Público (MP) informó a este medio que, desde el 17 de marzo, investiga 76 denuncias presentadas por la Diaco.

Tras realizar inspecciones en estaciones de servicio el 19 de marzo, el ente investigador indicó que, con la información incompleta o inexistente proporcionada por varias gasolineras, no es posible establecer indicios de especulación en los precios de los combustibles. Aunque los análisis preliminares no evidencian manipulación de precios, el MP reconoció que la falta de datos limita el alcance de las conclusiones.

Asimismo, la institución no ha precisado qué plazo otorgó a las gasolineras para completar la documentación requerida, por lo que la investigación continúa en fase abierta y sin resultados concluyentes.