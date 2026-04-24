Precios de combustible en Guatemala: MP no ve especulación en gasolineras y da a conocer las razones

Los precios de combustibles registraron fuertes incrementos en Guatemala, en un contexto marcado por la volatilidad internacional derivada de tensiones entre Estados Unidos e Irán que iniciaron el 28 de febrero.

Sin embargo, usuarios y distintos sectores denunciaron que el aumento en esas fechas había sido desproporcionado e injustificado en el mercado local.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) indicó que varias gasolineras incrementaron precios pese a que el combustible en circulación provenía de inventarios adquiridos antes del alza internacional.

Ante esta situación, el Gobierno implementó el Plan Centinela y, a través de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), presentó 76 denuncias ante el Ministerio Público (MP).

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De acuerdo con los datos recopilados oficiales y monitoreo de este medio, Entre el 2 de marzo y el 10 de abril, los incrementos acumulados alcanzaron hasta Q11.42 en gasolinas superior y regular, y Q15.92 en diésel.

Aunque los guatemaltecos esperan la entrada en vigor del subsidio a los precios de combustibles, también es importante conocer qué avances ha tenido la investigación del Ministerio Público.

Investigación sin resultados concluyentes

El 19 de marzo, fiscales del MP realizaron diligencias en estaciones de servicio y estimaron que los resultados podrían conocerse en un mes.

No obstante, al cumplirse ese plazo, el MP confirmó que la investigación sigue en fase de análisis técnico y sin resultados concluyentes.

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Voceros del ente investigador indicaron que, hasta ahora, se ha realizado una única diligencia, en la que se solicitó a las gasolineras información contable, como facturas de compra de combustible y datos sobre la rotación de inventarios entre el 1 y el 18 de marzo.

Sin indicios de especulación

Según el MP, los análisis realizados hasta ahora no permiten establecer la posible comisión de delitos como especulación o manipulación de precios.

Los resultados preliminares indican que los precios de combustibles al consumidor están vinculados a los costos de importación, los cuales dependen del comportamiento del mercado internacional.

A pesar de ello, la institución subrayó que la investigación continúa abierta.

Gasolineras envían información incompleta, según el MP

El Ministerio Público señaló que no todas las gasolineras han entregado la información requerida tras las verificaciones realizadas en marzo.

Algunas estaciones no han presentado los datos solicitados, mientras que otras lo han hecho de forma parcial, lo que limita el avance de los análisis técnicos.

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Debido a esta falta de datos, el MP indicó que aún no es posible confirmar o descartar la existencia de especulación de precios.

El ente investigador no detalló si se otorgó un plazo específico a las gasolineras para cumplir con la entrega completa de la información requerida.

Análisis de precios de importación

Como parte del proceso, el MP solicitó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el historial de precios de importación de gasolina y diésel, tanto a nivel semanal como diario.

Además, se ha recabado información de entidades como la Diaco y la Dirección General de Hidrocarburos, con el fin de comparar los costos de importación con los precios de venta al público.

El MP, también, explicó que cada denuncia requiere un análisis individual, que incluye la revisión de registros contables y la comparación entre precios de importación y venta.

Debido a que el proceso aún se encuentra en fase de recopilación de información, no se ha establecido un plazo para posibles acciones penales o conclusiones definitivas.