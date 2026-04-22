Diésel acumula tres rebajas en abril: este es el precio actual en Guatemala

El precio de los combustibles en Guatemala continúa mostrando variaciones en medio del contexto internacional. Este 22 de abril, el diésel reporta su tercera reducción durante el mes de abril, previo a la entrada en vigor del subsidio a combustibles.

De acuerdo con el monitoreo de precios realizado por Prensa Libre desde el 28 de febrero —cuando inició el conflicto entre Estados Unidos e Irán que derivó en el cierre del estrecho de Ormuz—, el mercado ha reaccionado a los cambios en el escenario geopolítico.

El 7 de abril se registró un alto al fuego parcial, y el 21 de abril el expresidente estadounidense Donald Trump anunció que la tregua se extendería. Sin embargo, aún no está claro cuándo se normalizará completamente el paso del crudo por la zona.

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Desde el inicio de la tregua, los precios del combustible han mostrado rebajas moderadas en el mercado local.

Precio del diésel tras la tercera rebaja

Según el monitoreo en modalidad de autoservicio, el precio del diésel se ubica este 22 de abril entre Q40.69 y Q40.66 por galón, acumulando su tercera reducción en el mes.

Con este ajuste, el diésel suma una disminución total de Q3.00 en lo que va de abril.

Precio de la gasolina superior y regular

En contraste, los precios de la gasolina superior y la gasolina regular se mantienen sin cambios desde el 15 de abril.

Actualmente, el galón de gasolina superior tiene un costo entre Q38.99 y Q38.97, mientras que la gasolina regular permanece en Q37.99 y Q37.97.

En ambos casos, las gasolinas han registrado dos reducciones en el mismo período, con una baja acumulada de Q1.50.

Precio actual de los combustibles en Guatemala

Este 22 de abril los precios de la gasolina y el diésel son:

Diésel: Q40.66 – Q40.69 (galón)

Q40.66 – Q40.69 (galón) Gasolina superior: Q38.99 (galón)

Q38.99 (galón) Gasolina regular: Q37.99 (galón)

Expectativa por subsidio

Aunque no se tiene certeza sobre nuevas bajas en el corto plazo, las autoridades han indicado que el subsidio a combustibles debería comenzar a reflejarse en los precios en las estaciones de servicio a partir del 1 de mayo.

La Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolina, que contempla un aporte temporal, por 3 meses de: