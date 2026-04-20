Precio de la gasolina en Guatemala hoy: registran nuevas rebajas por galón

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en Guatemala hoy: registran nuevas rebajas por galón

Los precios de la gasolina en Guatemala registran nuevas rebajas y podrían disminuir aún más con la próxima aplicación del subsidio a combustibles.

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Los precios de los combustibles han registrado bajas recientes por factores internacionales y podrían disminuir aún más con la entrada en vigencia del subsidio estatal.

Los precios de los combustibles han registrado bajas recientes por factores internacionales y podrían disminuir aún más con la entrada en vigencia del subsidio estatal. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Los guatemaltecos iniciaron la semana laboral del 20 de abril atentos al precio de la gasolina en Guatemala, que ha mostrado recientes reducciones impulsadas por factores internacionales desde el 10 de abril. 

A lo anterior, se le suma la expectativa de la aplicación del subsidio a combustibles, que, tal y como lo ha indicado el presidente Arévalo, generará una baja adicional en los costos. 

Primeras disminuciones tras tensiones internacionales

Las disminuciones se produjeron luego de semanas de volatilidad en el mercado petrolero, influenciado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que afectó el tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz.

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El precio del GLP o gas propano en Guatemala se sitúa actualmente en Q110 para el cilindro de 25 libras, Q154 para el de 35 libras y Q440 para el de 100 libras, según la presentación disponible en el mercado. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

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Tras el anuncio de un alto al fuego temporal durante la semana del 6 de abril, los precios internacionales comenzaron a estabilizarse. Como resultado, el 10 de abril se registró una primera rebaja de hasta Q0.50 por galón en gasolina superior, regular y diésel.

Posteriormente, el 15 de abril se reportó un ajuste más significativo que fue de hasta Q1.50 de reducción en diésel  y aproximadamente Q1.00 en gasolina regular y superior.

Cuáles son los precios actuales del combustible

De acuerdo con monitoreos en estaciones del área metropolitana, modalidad autoservicio, los rangos actuales son:

  • Gasolina regular: entre Q37.97 y Q37.99 
  • Gasolina superior: entre Q38.97 y Q38.99 

Estos precios se mantienen desde el 15 de abril de 2026.

¿Las rebajas incluyen subsidio?

Las actuales reducciones no corresponden al subsidio de la gasolina, sino a la baja en los precios internacionales del petróleo. En total, los consumidores han percibido alivios acumulados de hasta Q1.50 en gasolinas y Q2.00 en diésel.

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El subsidio a combustibles en Guatemala, aprobado el 14 de abril, aún debe ser sancionado, publicado y reglamentado; la reducción prevista será de entre Q8 y Q5 por galón. (Foto Prensa Libre: EFE/Glenda Burrión).

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El beneficio estatal comenzará a reflejarse una vez entre en vigencia el reglamento correspondiente, tras su publicación oficial.

Subsidio a combustibles: estado del proceso

El 14 de abril, el Congreso de la República aprobó la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolina, que contempla un aporte temporal de: 

  • Q8 por galón de diésel  
  • Q5 por galón de gasolina regular y superior 

Este 20 de abril, el presidente Bernardo Arévalo sancionó el decreto y este ya fue publicado en el Diario de Centro América.

Para que el subsidio a combustibles entre en vigencia, aún falta un paso clave: la publicación del reglamento por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Este documento define cómo se aplicará el beneficio y, una vez publicado, la ley comenzará a regir al día siguiente.

Dado que el Ejecutivo ya sancionó el decreto, ahora el MEM tiene un plazo de cinco días hábiles desde el 20 de abril para emitir este reglamento.

Aunque en conferencia de prensa el presidente Arévalo indicó que el subsidio empezará a reflejarse en las estaciones de servicio a partir de las 1 de mayo de 2026.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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