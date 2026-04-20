Gas sube en Guatemala: Estos son los nuevos precios actualizados por cilindro

El precio del GLP en Guatemala (gas licuado de petróleo) registró un aumento este 20 de abril, con incrementos de entre Q12 y Q48 dependiendo de la presentación del cilindro de gas propano, como se le conoce popularmente en Guatemala, según un monitoreo de mercado.

De acuerdo con datos recopilados por Prensa Libre, dos de las principales empresas expendedoras amanecieron con nuevos precios en sus cilindros de propano:

Cilindro de 25 libras: Q110

Cilindro de 35 libras: Q154

Cilindro de 100 libras: Q440

En contraste, una tercera empresa mantenía hasta las 11:00 horas de este lunes los precios vigentes desde el 17 de diciembre de 2025, sin registrar variaciones en el gas propano, con tarifas de Q98 para el cilindro de 25 libras, Q137 para el de 35 libras y Q392 para el de 100 libras.

No obstante, se prevé que en las próximas horas o días las tres distribuidoras del país puedan unificar el precio del GLP, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

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El precio del GLP en Guatemala aumenta entre Q12 y Q48 por cilindro

El aumento del gas en Guatemala es de entre Q12 y Q48, dependiendo del tamaño del cilindro.

El aumento del precio del gas propano (GLP) en Guatemala puede calcularse comparando los valores de diciembre de 2025 con los actuales:

Cilindro de 25 libras: subió de Q98 a Q110, un aumento de Q12

subió de Q98 a Q110, un aumento de Cilindro de 35 libras: subió de Q137 a Q154 , un aumento de Q17

subió de Q137 a Q154 Cilindro de 100 libras: subió de Q392 a Q440, un aumento de Q48

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¿Qué implica el aumento del GLP y gas propano?

Aunque el aumento del GLP impacta directamente el presupuesto de los hogares guatemaltecos, un análisis histórico refleja que los precios actuales no son atípicos.

Durante la mayor parte de 2025, los cilindros de gas propano se comercializaban precisamente a Q110, Q154 y Q440, niveles que ahora vuelven a registrarse tras la reducción observada en diciembre del mismo año.

Asimismo, estudios de mercado evidencian que desde mediados de 2024 se había alcanzado una relativa estabilidad en el precio del GLP, algo que no se observaba desde 2020. Entre 2021 y 2024, los costos del gas propano fueron considerablemente más altos, incluso en periodos con subsidio estatal.

Por ejemplo, en 2022, el cilindro de 25 libras llegó a costar hasta Q152, pese a contar con apoyo del gobierno.

Factores internacionales estarían presionando el precio del GLP

El comportamiento del precio del GLP en Guatemala está estrechamente vinculado a factores externos, dado que Guatemala es un país 100% importador.

Desde el inicio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, se anticipaba un posible incremento en el precio del gas propano, al igual que ocurrió con otros combustibles a nivel global. En ese momento, autoridades guatemaltecas señalaban que el impacto no sería inmediato, ya que primero debían agotarse las reservas disponibles en el país.

Sin embargo, a casi dos meses del inicio del conflicto —el 28 de febrero—, el precio del GLP ya refleja incrementos en el mercado local. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) indicó, mediante una publicación, que esta situación geopolítica ha incidido directamente en el aumento del gas propano.

Este lunes se registró un aumento en los precios del gas propano en Guatemala, debido principalmente al alza internacional del petróleo, impulsada por tensiones en Medio Oriente. pic.twitter.com/RBwqlf1Ojl — Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) April 20, 2026

En 2026, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente continúan entre los principales factores que presionan los mercados energéticos, tal como ocurrió en 2022 con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania