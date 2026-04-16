Subsidio a la gasolina en Guatemala: cuándo bajarán los precios y cómo funcionará

El subsidio a combustibles en Guatemala, aprobado por el Congreso el 14 de abril, aún debe completar un proceso legal antes de entrar en vigencia y reflejarse en los precios del combustible al consumidor.

Según explicó el diputado Julio Héctor Estrada, el decreto debe ser sancionado por el Ejecutivo, publicado oficialmente y reglamentado para su aplicación.

“Es muy importante que la población lo conozca y entienda: tiene que publicarse el decreto, eso tiene un período mínimo de tiempo”, indicó el legislador.

Procedimiento para que cobre vigencia

El primer paso era que la “Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolina” fuera conocida y contara con los votos de la mayoría de los congresistas.

Tras su aprobación en el Congreso, el decreto debe ser remitido al presidente de la República, Bernardo Arévalo, para su sanción.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minias (MEM) informó el 15 de abril que estaba trabajando en el reglamento con celeridad.

Finalmente, el reglamento debe publicarse en el Diario de Centro América, requisito obligatorio para que la ley cobre vigencia, un día después de dicha publicación.

Estrada detalló que este proceso podría tardar aproximadamente 10 y 15 días, debido al período requerido para su publicación oficial.

Cuándo bajará el precio de los combustibles en Guatemala

De acuerdo con las estimaciones del legislador Estrada, el impacto del subsidio a combustibles en Guatemala comenzaría a reflejarse en las estaciones de servicio a partir del 1 de mayo o en los primeros días del mes.

“Esto deberá estar golpeando los precios en gasolinera el primero de mayo, o los primeros días de mayo”, afirmó.

El diseño de la medida buscó acelerar su implementación mediante el uso de mecanismos ya aplicados en el 2022 y 2023, evitando nuevos procesos administrativos.

Cómo se aplicará el subsidio a combustibles en Guatemala

El subsidio se aplicará en el punto de despacho del importador, donde se reducirá el precio antes de llegar a las gasolineras. Esta rebaja deberá reflejarse en la factura final del consumidor.

El esquema contempla una reducción por galón de la siguiente manera

Q8 por galón en diésel

Q5 por galón en gasolina superior y

Q5 por galón en gasolina regular

El precio de los combustibles se forma a lo largo de la cadena de distribución, que incluye costos internacionales, importación, transporte, almacenamiento, impuestos y comercialización hasta llegar a la gasolinera. (Foto, cortesía MEM)

Costo y duración del subsidio a combustibles en Guatemala

La medida tendrá un costo de Q2 mil millones, financiados mediante readecuaciones del presupuesto vigente del año 2026, sin aumentar la deuda pública.

El subsidio tendrá una duración aproximada de tres meses, cubriendo principalmente mayo, junio y julio, o hasta que se agoten los recursos.

El precio del combustible ya está bajando

Durante la semana del 6 de abril, el anuncio de un alto al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán comenzó a estabilizar los precios internacionales.

Como resultado, el 10 de abril se reportó una primera rebaja de hasta Q0.50 por galón en general, tanto en gasolina superior, regular y diésel.

Sin embargo, este 15 de abril se observa un nuevo ajuste más significativo:

Hasta Q1.50 de reducción en diésel

Aproximadamente Q1.00 en gasolina regular y superior

Nuevos precios de combustibles a partir de 15 de abril

Los precios varían según la estación, pero el monitoreo en cinco marcas de gasolineras y en 3 zonas del área metropolitana refleja los siguientes rangos:

Gasolina regular: entre Q37.97 y Q37.99

entre Q37.97 y Q37.99 Gasolina superior: entre Q38.97 y Q38.99

entre Q38.97 y Q38.99 Diésel: entre Q41.67 y Q41.69

En departamentos como Chimaltenango y Sacatepéquez, algunas estaciones ya aplican estos precios, mientras otras aún mantienen los valores anteriores.