Precios de los combustibles en Guatemala siguen sin cambios en 9 días, pero anticipan posibles rebajas

De acuerdo con monitoreos realizados por Prensa Libre, el precio de combustibles en Guatemala no ha registrado variaciones desde el miércoles 1 de abril, durante la Semana Santa, hasta el 9 de abril.

En estaciones de autoservicio, los precios vigentes son:

Gasolina superior: Q40.49

Gasolina regular: Q39.49

Diésel: Q43.69

Estos datos coinciden con el último monitoreo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) al 9 de abril, aunque se han observado leves variaciones de hasta cuatro centavos entre el monitoreo de este medio y el del MEM.

Gasolina superior: Q40.44

Gasolina regular: Q39.44

Diésel: Q43.65

Sin embargo, los propietarios de vehículos permanecen a la expectativa de una reducción en los precios de combustibles, tras más de un mes de incrementos sostenidos.

Esta tendencia alcista se intensificó a partir del 28 de febrero de 2026, cuando inició el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que afectó el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz.

El 7 de abril ambos países alcanzaron una tregua, lo que generó expectativas de estabilidad en el mercado internacional del crudo.

¿Cuándo bajarán los precios en Guatemala?

Según explicó Enrique Meléndez, representante de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (AGEG), los precios locales de combustibles dependen directamente de las decisiones de las empresas importadoras.

El directivo señaló que las estaciones de servicio no inciden en la fijación de precios, sino que trasladan los ajustes cuando los proveedores (importadores) los notifican.

Además, indicó que la situación en el estrecho de Ormuz continúa siendo frágil, lo que los importadores mantiene la incertidumbre en el mercado internacional.

Meléndez, además, añadió que el comportamiento actual responde a una tendencia acumulada desde febrero, incluso antes del conflicto Estados Unidos-Irán cuando el petróleo comenzó a encarecerse por el aumento de la prima de riesgo geopolítico.

El representante de AGEG afirmó que ya se monitorean posibles cambios y no descartó que los precios de combustibles comiencen a bajar en el corto plazo.

“Esperaríamos que en las próximas horas o días se puedan ver algunos ajustes, dependiendo de la dinámica del mercado internacional”, indicó en comunicación con Prensa Libre.

De concretarse, la reducción funcionaría como un efecto dominó, trasladándose desde los importadores hacia las estaciones de servicio y, finalmente, al consumidor.

Mercado concentrado

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en Guatemala operan más de 2 mil estaciones de servicio; sin embargo, únicamente existen cuatro empresas importadoras de combustibles.

De estas, según se explicó en una citación en el Congreso, dos pertenecen a la misma cadena, por lo que, en términos prácticos, el mercado se reduce a tres actores principales, lo que evidencia una alta concentración en el abastecimiento de combustibles en el país.

Tensión internacional impacta el precio del petróleo

El 7 de abril, Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo de alto al fuego, junto con la posible apertura del estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de crudo a nivel mundial.

Tras el anuncio, el petróleo WTI cayó un 16.41 %, cerrando en US$94.41 por barril. Sin embargo, el 8 de abril, el indicador subió un 5.51 %, hasta los US$99.61, luego de nuevas tensiones entre ambos países por presuntas violaciones al acuerdo.

Pese a estas fluctuaciones, el precio del crudo ha retrocedido desde los picos alcanzados durante el conflicto, cuando llegó hasta los US$114 por barril.