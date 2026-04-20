Subsidio a combustibles: MEM, SAT y Diaco afinan reglamento para aplicar descuento

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) empezó a trabajar con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y la Secretaría General de la Presidencia en el reglamento para la implementación del subsidio a los combustibles aprobado en el decreto 11-2026, informó el viceministro Erwin Barrios.

El jueves último se comenzó a trabajar con la SAT y la Diaco en el reglamento para el subsidio a los combustibles aprobado en la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas (decreto 11-2026), mientras que el viernes también participaron otras entidades, como la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), indicó Barrios, viceministro de Energía y Minas encargado del tema de hidrocarburos.

La ley establece un subsidio de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina, por un plazo de tres meses, para lo cual se aprobó un monto de Q2 mil millones en el Congreso.

El decreto está pendiente de finalizar su proceso y de entrar en vigencia. Sin embargo, también se debe contar con un reglamento para implementar la rebaja al usuario y el pago al importador.

El funcionario explicó que, aunque el decreto no ha sido publicado, deben adelantar el contenido porque, aparte de la premura para implementar el subsidio ante la emergencia por el alza de precios, el decreto fija solo cinco días posteriores a la entrada en vigencia de la ley para emitirlo.

En la actualidad se trabaja en un borrador del documento, que ya está avanzado, y en determinar las acciones que se deberán tomar en cuanto entre en vigencia el decreto, añadió.

“Solo son cinco días luego de que entre en vigencia el decreto, por lo que nos estamos preparando para no tener dificultades administrativas al momento de que nos llegue la vigencia de la ley”, expuso Barrios, al indicar que es un tiempo bastante corto respecto de lo que se establece en otras leyes.

Refirió que la propuesta está en revisión preliminar por las distintas instituciones involucradas, pero luego de que entre en vigencia el decreto deberán cumplir todos los pasos administrativos correspondientes.

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Algunos de estos pasos consisten en que el MEM prepara el documento, pero todos los acuerdos gubernativos llevan una fase de opiniones técnicas o financieras de las entidades correspondientes, entre ellas Minfin, el Ministerio de Economía (Mineco) y la SAT. Posteriormente, se debe trasladar a la Secretaría General y elevarlo para la firma del presidente de la República, mencionó el viceministro.

Cómo será la rebaja

El descuento o rebaja del subsidio debe hacerlo el importador al precio del combustible; es decir, a al precio restarle el monto establecido por galón. Ese descuento debe llegar íntegro a la gasolinera, y esta, a su vez, aplicarlo al consumidor final.

“Lo que esperamos es que se vea reflejado en la factura, que la persona pueda ver el descuento del subsidio en el detalle de su compra”, dijo Barrios.

Explicó que el valor del subsidio se descuenta en la salida del producto del importador y se deberá observar en la compra del consumidor final en las gasolineras.

Además, en volumen, la suma total de galones consignados en las facturas de todas las gasolineras debe ser igual al volumen de gasolina y diésel que salió de las importadoras. Esa cifra debe cuadrar, mientras que la certificación del dinero la hace la SAT, entidad que revisa la factura de importación y la del expendedor, explicó el funcionario.

Según el artículo 3 del decreto 11-2026, en todas las facturas emitidas en la cadena de comercialización deberá consignarse la anotación del apoyo social temporal o subsidio.

Precio sigue volátil

El precio internacional del petróleo sigue volátil, derivado de las decisiones de los países involucrados en el conflicto en Medio Oriente; sin embargo, según el viceministro, al decidirse abrir el estrecho de Ormuz, los efectos a la baja se notarán, aunque no al mismo ritmo que las alzas, y explica las razones.

Algunas bajas ya empezaron a observarse, pero la disminución no ocurrirá al mismo ritmo en que subió, porque se han registrado daños en refinerías que requerirán varios meses de reparación y recuperación.

Si se abre el paso por el estrecho de Ormuz, puede bajar el precio del petróleo, pero la disminución en las gasolinas y el diésel no es inmediata, porque muchas refinerías en Medio Oriente fueron dañadas. El diésel sería el más afectado, agregó.