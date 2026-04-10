Subsidio o eliminación de impuestos: expertos alertan que la solución podría implementarse demasiado tarde

El Congreso no logra consensos para definir medidas ante el alza de los combustibles. Algunas bancadas de oposición insisten en una propuesta mixta de exoneración del impuesto de distribución, combinada con un subsidio al diésel, mientras que oficialistas consideran viable solo el subsidio aplicado a los tres combustibles.

La instancia de jefes de bloque del Organismo Legislativo se reunió este jueves 9 de abril, a puerta cerrada, para discutir el tema, con el objetivo de buscar un acuerdo que permita conformar y aprobar una iniciativa de ley con medidas para enfrentar el impacto del alza de las gasolinas y el diésel en los consumidores. Sin embargo, no se logró consenso, según explicaron varios diputados.

Se discuten varias propuestas: una es el subsidio a gasolinas y diésel mediante readecuación presupuestaria; otra se refiere a suspender temporalmente el impuesto a la distribución del petróleo y sus derivados (IDP). De ambas modalidades ya hay varias iniciativas de ley. Ahora surgió una propuesta “híbrida o mixta” que combina ambas medidas; en este caso, el subsidio solo abarcaría al diésel. Para esta última se tendría que presentar una iniciativa de ley.

Se prevé retomar el diálogo para buscar un acuerdo multipartidario, y los jefes de bloque volverán a reunirse el próximo lunes 13 de abril.

Efectos tardarán

Para el analista político Renzo Rosal, es viable la discusión de cualquiera de las dos medidas, dado que los efectos o la desescalada del conflicto geopolítico en el que participan los países involucrados “no ocurrirán a la vuelta de la esquina”.

En la medida en que el conflicto se intensifique o se mantenga a lo largo del tiempo, las consecuencias pueden ser aún más fuertes para el país.

“En ese sentido, yo creo que la eliminación del impuesto es una medida inmediata. Una vez que el Congreso de la República la apruebe, podría tener un efecto relativamente rápido”, consideró.

Añadió que, en cuanto al subsidio, podría tener un período de implementación más largo. Sin embargo, eso depende de varios factores: que el Congreso de la República actúe con seriedad y que el Ejecutivo, al momento en que se apruebe cualquiera de las dos medidas, tenga buena capacidad de ejecución.

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Choque político frena decisiones

Al consultarle sobre las razones por las que no hay consensos en el Legislativo, Rosal afirmó que parte de la responsabilidad recae en el Ejecutivo.

“El Ejecutivo no ha sido suficientemente claro para plantear los escenarios, las viabilidades, pero también los factores a considerar en cualquiera de las dos opciones. Lo que he visto en los últimos días es que el Ministerio de Finanzas se ha ido decantando más por el subsidio”, afirmó.

Recordó que esta semana las autoridades del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Economía y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) también han planteado escenarios relacionados con la eliminación del impuesto.

Entonces, solamente han dicho públicamente: “Por ahí no vamos”. Sin embargo, en el Congreso faltan elementos para conocer cuáles son los pros y los contras de esas dos medidas o, incluso, plantear alguna tercera opción, que no sé cuál podría ser, pero creo que hay que tener alternativas. “El Congreso no tiene opciones, es difícil”.

Agregó que otro factor es la falta de operadores del lado oficial; es decir, no cuenta con bancada. Salvo los diputados independientes, que son un grupo pequeño, lo que genera dificultades.

Otro factor es que ya comenzó la dinámica electoral, por lo que una buena parte de los diputados evalúa qué les genera más incentivos de cara a las elecciones del próximo año. Consideró que estos factores han incidido en que el Congreso no apruebe ninguna medida.

Ejecutivo limitado a subsidios ante crisis

Rosal indicó que el Ejecutivo está siendo “muy corto” de alcance, pues por ahora solo discute los subsidios a los combustibles, mientras que en otros gobiernos se adoptan otras medidas sin dejar de lado los derivados del petróleo, como acciones de contención frente a la crisis.

Añadió que no hay otras medidas compensatorias colectivas ante la coyuntura actual, en comparación con otros gobiernos que ya han implementado diversas acciones.

Respuesta tardía

El director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, Paul Boteo, expuso que el precio del petróleo ha estado inestable por el conflicto en el Medio Oriente y señaló algunos factores por los cuales el subsidio podría no tener el efecto anunciado de beneficiar al consumidor final.

Uno de ellos es que podría tratarse de una implementación tardía, ya que la medida aún no ha sido aprobada en el Congreso. Para que una ley como esta entre en vigencia debe cumplir con el proceso legislativo y el trámite en el Ejecutivo, además del plazo que conlleve su implementación.

Refirió que los efectos de esas medidas también dependerán de cuánto tiempo dure la crisis y de su impacto. Considera que, si la crisis se prolonga uno o dos meses más, la implementación sería tardía y la medida se aprobaría innecesariamente, porque el precio de los combustibles ya habría empezado a bajar o estaría más bajo que en la actualidad.

Además, señaló que el problema de este tipo de medidas es que se estaría subsidiando un gasto, ya que el dinero se dirige a las empresas y no se entrega directamente al consumidor, por lo que cree que no se reflejará en una reducción como se plantea.

El primer escenario, indicó, es que la medida resulte tardía y que la crisis termine o el precio disminuya antes de que el beneficio llegue al usuario.

El segundo escenario es que el conflicto se extienda por un año más y el precio se mantenga en estos niveles o incluso más alto. En ese caso, si se propone continuar aplicando el subsidio, surge la pregunta de cuánto del presupuesto del Estado significaría mantener esa medida.

Boteo observa otras dificultades, ya que considera que, una vez se establece una medida como esa, si los precios continúan al mismo ritmo, existe incentivo para presionar por su aplicación nuevamente, con el riesgo de convertirlo en un subsidio permanente. Además, criticó la falta de transparencia en los subsidios y que se aplican de forma indiscriminada, no solo a la población vulnerable.

Falta de consensos marcará agenda política

El analista político Douglas González enfatizó que deben existir subsidios a los combustibles para mitigar su impacto y, por otro lado, un apoyo monetario temporal a las familias de escasos recursos, similar al que se implementó durante la pandemia en el 2020.

Afirmó que, con lo observado en el Congreso en los últimos días y al estar en el comienzo de la campaña electoral del 2027, uno de los problemas será la dificultad de lograr acuerdos y consensos en cada bando político.

“Cada bancada buscará potenciar su imagen de beneficio y tratar de disminuir a sus contrincantes”, advirtió.